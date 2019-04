La sorprendente reacción del Papa ante dos líderes africanos en guerra

"Imponente y excepcional gesto del Papa Francisco: Tras pedir al presidente y al líder opositor de Sudán del Sur: “Por favor, os pido de corazón, conseguir la Paz”, se ha arrodillado para besarles uno a uno los pies con gran dificultad. Tiene 85 años. Un instante único para la historia." Así lo ha contado la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández.

El Santo Padre ha instado a los líderes políticos de Sudán del Sur -que se encuentra enfrascado en una guerra civil- a cumplir el compromiso de paz que firmaron el pasado año. Este jueves 11 de abril ha rezado con ellos tras dos días de un inédito e histórico retiro espiritual en el Vaticano.

"La mirada de Dios se dirige especialmente a vosotros, es una mirada que ofrece paz. Pero hay otra mirada dirigida a vosotros: la de vuestro pueblo, y expresa su ardiente deseo de justicia, reconciliación y paz", dijo Francisco en este retiro de carácter diplomático y ecuménico.

"Vuestra gente está esperando vuestro regreso al país, después de este día histórico, la reconciliación de todos sus miembros y una nueva era de paz y prosperidad para todos", continuó el papa.

Al retiro espiritual han acudido los miembros del gobierno de unidad que, según los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la oposición armada, asumirán sus cargos el próximo 12 de mayo. El presidente Salva Kiir Mayardit y cuatro de los cinco vicepresidentes designados, entre ellos el opositor Riek Machar.

