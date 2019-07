El Secretario de Estado de El Vaticano defiende que se podía "curar" a Vincent Lambert 

El Secretario de Estado de El Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, afirmó que al enfermero francés eutanasiado se le podía "curar", porque, según sus palabras, curar no sólo significa sanar, sino también acompañar y proteger. Ese fue su mensaje del pasado 24 de julio en la presentación en Roma del balance de actividades de 2018 del Hospital Infantil 'Bambino Gesù'.

Durante el acto, donde estuvo presente el purpurado, Pietro Parolin, informaron del aumento de "las hospitalizaciones, la atención ambulatoria, los transplantes y la producción científica" del Hospital Pediátrico de la Santa Sede,

“Se puede hacer el bien y hacerlo bien”. Así lo demuestran los números de las actividades sanitarias y científicas y el informe social 2018 del Hospital Infantil “Bambino Gesù”, presentado este 24 de julio en Roma, en la sede de San Paolo. El encuentro fue inaugurado por la Presidenta, Mariella Enoc, seguida de la intervención del Secretario de Estado, Pietro Parolin.

Recuerdo de Vincent Lambert: custodiar siempre la vida

El Secretario de Estado además, ha invitado a superar “el peligro de las divisiones y del protagonismo”, instando a todos a desempeñar su propio rol “con conciencia y humildad”. También se refirió a la historia de Vincent Lambert, recordando que “dentro de una gestión administrativa sólida y prudente es posible promover las inversiones”. “Pienso – dijo el Purpurado – en el compromiso asumido para crear el Instituto de Cáncer y Trasplantes o en la planificación de un hospicio pediátrico, que está de actualidad en estos días, después de la muerte de Vincent Lambert, que ha despertado en nosotros la memoria de los niños Alfie Evans y Charlie Gard”.

Y añadió: “Tenemos la tarea de afirmar que hay enfermedades incurables, pero no hay enfermedades que no se puedan cuidar. Porque curar no sólo significa sanar, sino también acompañar y proteger. Como dijo el Papa, que habló sobre el doloroso acontecimiento: Dios es el único dueño de la vida desde el principio hasta su fin natural y es nuestro deber custodiarla siempre”.

La intervención del Secretario de Estado

“Los resultados obtenidos están ante los ojos de todos y los felicito por su logro a todos los que han contribuido a ello”, lo dijo el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin. Con motivo del 150 aniversario del Hospital “Bambino Gesù”, el Papa escribió en una carta en la que subrayaba que, “los que cuidan de los más pequeños están del lado de Dios y vencen a la cultura del descarte”.

El Secretario de Estado recordó las palabras del Pontífice, comentando los resultados obtenidos por la estructura de la Santa Sede. Un excelente balance que se refiere tanto a la actividad sanitaria como a la actividad científica y al balance social, con sus proyectos humanitarios en 10 países. El Cardenal Parolin los ha invitado a no detenerse: “Es importante que esta tensión hacia la excelencia no se desvanezca. No debemos olvidar nunca que el valor de los éxitos alcanzados se mide en la capacidad de mejorar la calidad de la atención y la asistencia. Los niños, los jóvenes y sus familias son y deben seguir siendo el centro de cada actividad, cada proceso y cada iniciativa que se emprenda”.

Siria: preocupación humanitaria

Respondiendo a la pregunta de un periodista sobre el tema de Siria y a la carta enviada por el Pontífice al Presidente Al-Assad, el Secretario de Estado reiteró lo que ya se había dicho a los micrófonos de Vatican News, subrayando que la preocupación de la Santa Sede es eminentemente humanitaria.

Actividad clínica y científica

La presentación continuó con los discursos del Director de salud Massimiliano Raponi, el Director científico Bruno Dallapiccola y el Director general Ruggero Parrotto, quienes destacaron los resultados del Hospital Vaticano. De hecho, el “Bambino Gesù” ha prestado casi dos millones de servicios ambulatorios y 29.000 hospitalizaciones.

También se distinguió en el campo de los trasplantes – el único hospital de Europa capaz de responder a la necesidad de todo tipo de trasplantes – con 324 intervenciones en órganos, células y tejidos. No menos impresionantes son los resultados en el tratamiento de las enfermedades raras, con 21 nuevas enfermedades raras identificadas y más de 13.000 pacientes que sufren de enfermedades poco comunes seguidas. A este compromiso se suma el impresionante trabajo de investigación, que ha dado lugar a 679 publicaciones, evaluadas con 2968 puntos de Factor de Impacto Grezzo (IFG), el método para medir el valor científico de los estudios realizados. Gracias a ello, el Instituto ocupa el tercer lugar en la red de Hospitales Científicos e Institutos de Tratamiento (IRCCS) y el primero entre los Hospitales Pediátricos italianos.

Un hospital acogedor

El Hospital Pediátrico “Bambino Gesù” proporcionó alojamiento a casi 4.500 familias de pacientes hospitalizados y 2.100 hogares fueron seguidos por los servicios sociales. Se recibieron 62 pacientes "humanitarios" de 28 países, lo que es una señal de un Hospital abierto, generoso y solidario. Para celebrar estos éxitos y el 150 aniversario, el próximo 20 de noviembre se organizará “Una noche de estrellas para el Niño Jesús”, en el Aula Pablo VI, con el objetivo de recaudar fondos para el nuevo Instituto de Cáncer y Trasplantes.