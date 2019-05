El Papa recuerda quién la persona que siempre va a ayudarnos en las dificultades

El Papa Francisco ha invitado a los fieles a recordar que no estamos solos en la lucha contra el mal y las dificultades, que Jesús siempre está con nosotros. En la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro de El Vaticano, el pontífice ha explicado la penúltima petición del Padrenuestro: "No nos dejes caer en la tentación".

La presencia de Jesús en los momentos de prueba y tentación justifica que le pidamos que esté con nosotros. El Papa ha explicado que el propio Jesús también fue tentado por el demonio y que Él nos enseñó, en esas ocasiones, a apoyarnos y consolarnos en Dios.

"Jesús nos revela que Dios se pone a nuestro lado en la lucha contra el mal y, por eso, nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, se uimpuso al demonio durante la tentación en el desierto, y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios", ha subrayado.

Francisco ha puesto de relieve también que nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos afrontar solos esa lucha. De nuevo, ha recurrido al Evangelio de la oración de Jesús en el huerto de los olivos cuando los discípulos le dejaron solo ante lo que estaba por venir. Ese fallo que cometen los discípulos, no lo comete Jesús, que está presente en todo momento en nuestra vida.

"En aquel instante, previo a su Pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con Él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos tentados por el maligno, Él vela y está junto a nosotros. De este modo, sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y de la dificultad, si no que estamos recorriendo el camino que Jesús quiso con su presencia salvadora".

El Santo Padre ha invitado a tener claro que no hay que pensar "que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que buscara hacernos caer en el momento de la prueba" y a confiar en Él para hacer frente al mal del mundo y de nuestra propia vida.