El Papa recuerda la importancia del perdón por encima de la justicia para poder amar de verdad

El Papa Francisco ha explicado la importancia fundamental del amor que se muestra en el perdón a los demás para el mundo. Tanto es asi que, el pontífice ha recordado que "en la vida, no todo se soluciona con la justicia". En la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro de El Vaticano, Francisco ha dedicado la catequesis del Padrenuestro a la quinta petición de este rezo: "Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden".

El poder liberador del perdón

El Santo Padre ha afirmado que la importancia del testimonio del perdón que enseña Jesús libera nuestra capacidad de amar al prójimo y frena el deseo de venganza. De hecho, es el que permite que "podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero".

El Papa ha explicado que el perdón de Dios que ha revelado Jesús habla de otro mensaje: de su amor infinito por cada uno de nosotros. Esa certeza viene acompañada de una seguridad que nos mantiene en relación con Él, "de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre".

Perdonar porque somos perdonados, amar porque somos amados

Ese perdón recibido de Dios por nuestras faltas es "el perdón que debemos a nuestro prójimo". Ha asegurado que la dinámica del perdón está íntimamente relacionada con la del amor. "Si amor con amor se paga, también, el perdón que recibimos del Señor, nos compromete a perdonar a los demás, porque, si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados y, si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados", ha proclamado Francisco.

El pontífice ha valorado la irrupción de Jesús en la "ley". El cambio revolucionario que ha introducido es la sutitución de la Ley del Talión - "ojo por ojo, diente por diente- por la Ley del Amor, en la que el perdón ocupa un lugar clave.

Un recuerdo especial para España

El Santo Padre ha tenido un saludo especial a los alumnos del Seminario menor de la diócesis de Tui-Vigo, en su 60 aniversario de fundación. Acompañados por su obispo, Mons. Luis Quinteiro, les ha invitado a "saber escribir una historia de bien, transmitir con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que dios nos ha dado".