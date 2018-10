Mons. Romero pedía ya hace 41 años que se rezara más el Rosario

Mons. Romero fue asesinado en 1980 en El Salvador y beatificado en el año 2015. El Papa Francisco expresó en una carta enviada al obispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, que su beatificación "es motivo de gran alegría para los salvadoreños y para cuantos gozamos con el ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia".

El 2 de octubre del año 1977, Mons. Romero expresaba ya a los fieles su deseo de que "ojalá volviera a todos los hogares aquella vieja costumbre de rezar el rosario en familia. Procuren aprenderlo los que no lo sepan; y los que lo han olvidado, recuérdenlo de nuevo; y los que lo practican, sepan que están también en la línea de la Iglesia, que respeta esas costumbres populares, esas tradiciones de amor y de cariño a la Virgen. Solamente les pide que no se hagan costumbres rutinarias, que no sea una maquinaria repetir el Padrenuestro y Avemarías, sino que sea lo que fue al principio, el mensaje del evangelio".

A través de la Red Mundial de Oración del Papa y según informa Vatican News, el Papa Francisco ha pedido a los católicos de todo el mundo "que recen con especial empeño el Rosario, invocando a la Virgen María y al Arcángel San Miguel para que ayuden a la Iglesia en estos tiempos difíciles, y la defiendan de los ataques del demonio".

Además, el director de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Frédéric Fornos SJ, ha explicado la importancia de sumarse a la propuesta del Papa: "esta petición llega ahora, en particular, tras estos últimos meses donde la Iglesia vive situaciones difíciles, entre ellas, han aparecido con mucha más fuerza que antes, abusos sexuales, abusos de poder y de conciencia por parte de clérigos, personas consagradas y también laicos; sumando así divisiones internas". El padre Frédéric Fornos añadía que como dice San Ignacio de Loyola son "cosas que son favorecidas por el mal espíritu".

Por todo ello, el Papa insta a que ya que es el mes del Rosario, recemos de manera intensa para que " la Virgen María <quien siempre estuvo a los pies de la cruz de Jesús y no se dejó vencer por el miedo> ayude a la Iglesia en estos momentos de dolorosa dificultad".