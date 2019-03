El Papa Francisco visita por sorpresa la Pontificia Universidad Lateranense

El Papa Francisco ha realizado una parada inesperada antes de su visita al Capitolio de Roma. El Santo Padre se ha detenido en la Pontificia Universidad Lateranense, en la Plaza San Juan de Letrán.

“La Pontificia Universidad Lateranense recibe un don extraordinario. Esta mañana #PapaFrancisco vino a sorpresa a la Universidad para guiar la meditación cuaresmal. La comunidad académica está de fiesta y lo escucha con alegría y gran participación”, ha tuiteado la Pontificia Universidad desde su cuenta de Twitter.

El motivo de la visita del pontífice al centro de estudios ha sido el de dirigir la meditación de Cuaresma de preparación para la Pascua. Así, el papa ha compartido su reflexión y guiado la de los estudiantes y autoridades presentes en el Aula Magna de la universidad. En el acto han estado presentes el Gran Canciller de la Universidad y el Cardenal Vicario de Roma, Angelo De Donatis.

Cuando concluyó el acto, Francisco sí se dirigió hacia la sede de gobierno local de Roma. En sus instalaciones, el papa ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Roma, a quien no había visitado todavía en el Capitolio de Roma. Ha tenido ocasión de dirigir unas palabras en presencia de Virginia Raggi y los componentes de la cámara.

Muchos empleados capitolinos han aprovechado la ocasión de la visita de Francisco para traer con ellos a sus pequeños y familiares. Después de los discursos del Papa Francisco y de la alcaldesa ,del partido Cinco Estrellas, el obispo de Roma ha saludado a los empleados y a sus familias.

