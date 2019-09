El Papa Francisco: "El Sínodo no es un parlamento"

“Si no está el Espíritu Santo, no hay Sínodo. Si el Espíritu Santo no está presente, no hay sinodalidad. Es más, si no hay Iglesia, la identidad de la Iglesia. ¿Y cuál es la identidad de la Iglesia? San Pablo VI lo decía claramente: la vocación de la Iglesia es evangelizar”, ha asegurado el Papa Francisco durante el encuentro con los Obispos del Sínodo de la Iglesia greco-católica ucraniana.

Sínodo y sinodalidad, y el Espíritu Santo

Durante el encuentro del lunes 2 de septiembre, el Santo Padre no pronunció ningún discurso ya que en el encuentro que sostuvo el 5 de julio de 2019, con los miembros de la Iglesia greco-católica, “el Papa dijo todo lo que tenía que decir”. Pero sí dirigió unas palabras a los presentes respondiendo al saludo de Su Beatitud Shevchuk, Jefe de la Iglesia greco-católica de Ucrania. “Tú has subrayado una cosa que no debemos perder: sínodo y sinodalidad, y el Espíritu Santo”.

El Sínodo no es un Parlamento

Haciendo referencia a la edición del Ossservatore Romano que fue publicado este sábado, el Papa Francisco señaló que, hay un bonito artículo sobre la presencia del Espíritu Santo en el camino sinodal. “Porque hay un peligro – advierte el Pontífice – creer, hoy, que hacer un camino sinodal o tener una actitud de sinodalidad quiere decir hacer una encuesta de opinión, que piensa este, este, este.... y luego tener un encuentro, ponerse de acuerdo… ¡No, el Sínodo no es un Parlamento! Hay que decir cosas, discutirlas como se hace normalmente, pero no es un Parlamento”.

El Sínodo no es hacer investigaciones sociológicas

En este sentido, el Santo Padre dijo que, el Sínodo no es un acuerdo como en la política, no se trata de realizar investigaciones sociológicas, como algunos creen. Ciertamente ustedes necesitan saber lo que piensan los laicos, pero no es una investigación, es otra cosa. “Si no está el Espíritu Santo, no hay Sínodo. Si el Espíritu Santo no está presente, no hay sinodalidad. Es más – afirmó el Papa – si no hay Iglesia, la identidad de la Iglesia. ¿Y cuál es la identidad de la Iglesia? San Pablo VI lo decía claramente: la vocación de la Iglesia es evangelizar, es más, su identidad es evangelizar”.

No una Iglesia Congregacionalista, sino una Iglesia Sinodal

Antes de concluir, el Papa Francisco invitó a los Obispos greco-católicos de ucrania a entrar en este Sínodo con este espíritu, con el Espíritu Santo. “Oren al Espíritu. Discutan entre ustedes, lo que quieran ... ¡Piensen en Éfeso, cómo se pelearon! Pero eran buenos.... Y al final fue el Espíritu quien los llevó a decir: ‘María, Madre de Dios’. Este es precisamente el camino. Es el Espíritu. Porque nosotros no queremos ser una Iglesia Congregacionalista, sino una Iglesia Sinodal. Y seguir adelante en este camino”.