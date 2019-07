El Papa Francisco lanza un claro mensaje tras la muerte de Vincent Lambert

Este jueves 11 de julio ha culminado la muerte de Vincent Lambert. Un Tribunal decidió que no debía seguir viviendo, y los médicos le retiraron la comida y el agua el pasado dos de julio. Esta acción no podía tener otra consecuencia: la muerte del francés de 42 años. Después de varios mensajes del Papa Francisco sobre este caso, tras su muerte ha querido dejar un claro mensaje.

Vincent no se estaba muriendo. Durante más de 10 años vivió en un estado de conciencia mínima, para algunos, para otros en estado vegetativo, después del accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico en 2008. Sus padres se han opuesto siempre a que se le matara, aunque su mujer hizo lo propio pero en el otro sentido.

Son varios los llamamientos del Papa Francisco sobre su caso. Un día antes de que muriera Vincent, el Santo Padre escribió mediante un tuit: “Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden la vida, no la quiten!”

Tras su muerte, Francisco ha lamentado su muerte: "Que Dios Padre acoja en sus brazos a Vincent Lambert. No construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida: toda vida humana tiene valor, siempre".

Que Dios Padre acoja en sus brazos a Vincent Lambert. No construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida: toda vida humana tiene valor, siempre.

Esta mañana, también la Academia Pontificia para la Vida ha escrito a través de Twitter: “Mons. Paglia y toda la Academia Pontificia para la Vida oran por la familia de Vincent Lambert, por los médicos, por todas las personas involucradas en este asunto. La muerte de Vincent Lambert y su historia son una derrota para nuestra humanidad".

Mons. Paglia e tutta la @PontAcadLife pregano per la famiglia di #VincentLambert, per i medici, per tutte le persone coinvolte in questa vicenda. La morte di #VincentLambert e la sua storia sono una sconfitta per la nostra umanita'. pic.twitter.com/fidpj2fFda