El Papa Francisco expresa su voluntad de viajar a Irak en 2020

El Papa Francisco ha expresado este lunes 10 de junio su voluntad de viajar a Irak el próximo año 2020. Lo ha hecho durante su discurso a los participantes en la asamblea plenaria de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales.

"Un pensamiento insistente me acompaña pensando en Irak, donde mi voluntad es la de ir el próximo año", dijo Francisco.

El Santo Padre ha expresado en varias ocasiones su deseo de visitar ese país para apoyar a los cristianos perseguidos durante todos estos años y viajar a una tierra "que tanto ha sufrido", como expresó en el vuelo hacia Panamá el pasado enero.

Una visita que ha sido aplazada por las condiciones de peligro en el país, aunque el papa envió la pasada Navidad al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, quien celebró misa en Bagdad y visitó Qaraqosh, la principal ciudad de la provincia de Nínive durante dos años ocupada por el Estado Islámico, y también estuvo en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Según la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, en sus siglas en inglés), la invasión del EI ha provocado el éxodo del 75 % de la mayor comunidad cristiana de Siria y en Irak también la mitad de la población cristiana ha tenido que huir.

El Papa Francisco tiene previsto un viaje a Mozambique, Madagascar e Islas Mauricio del 4 al 10 de septiembre, en el que será el sexto viaje internacional de este año y, aunque no hay fecha, también tiene pendiente un viaje a Japón en noviembre.

