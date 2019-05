El mensaje del Papa Francisco a Donald Trump sobre el muro de EEUU

La periodista mejicana Valentina Alazraqui ha podido entrevistar al Papa Francisco en exclusiva para la famosa c adena azteca 'Televisa'. El Santo Padre, como es habitual en todos sus discursos, ha dejado varios titulares. Uno de ellos, ha sido su respuesta a la sigueinte pregunta: "Si en lugar de estar yo aquí, estuviera sentado el presidente Donald Trump y no hubiera cámaras, ¿qué le diría?"

Quien construye muros termina prisionero de los muros que construye

La respuesta del Santo Padre ha sido clara y concisa: "Le diría lo mismo que a usted, porque lo digo en público. Quien construye muros termina prisionero de los muros que construye. El que construye puentes, fraterniza, da la mano, aunque se quede en el otro lado... pero hay diálogo".

Francisco añade que "se puede defender el territorio perfectamente con un puente, no necesariamente con los muros. Hablo de puentes políticos y culturales, no vamos a hacer un puente en toda la frontera, es imposible".

¿Qué le diría el Papa Francisco al presidente Donald Trump sobre el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos? #Entrevista exclusiva ⁦@NTelevisa_com⁩ pic.twitter.com/niwlkrTadg — Valentina Alazraki (@valealazraki) 28 de mayo de 2019

El Papa Francisco ya ha utilizado estos términos en diferentes ocasiones cuando habla sobre el tema de la inmigración. Fue significativo a su vez su discurso en la JMJ de Panamá en el que también invitó a los presentes a "no ser personas que construyen muros" sino personas que "construyen puentes".

"El mundo sin la mujer no funciona"

También han sido significativas sus palabras sobre la mujer en el mundo de hoy: "Yo no sabría dar una explicación sociológica hoy… Sí me atrevo a decir que todavía la mujer está en segundo lugar.

"Si acaso la mujer logra puestos importantes, de influjos importantes, los conocemos, casos de mujeres geniales. Pero en el imaginario colectivo ¡uy mira vos una mujer llegó! ¡Llegó a ser un premio nobel! Gran casualidad. Eso mismo… (...) El mundo sin la mujer no funciona. No porque es la que trae los hijos, dejemos la procreación de lado… Una casa sin la mujer no funciona. Hay una palabra que está por caerse del diccionario, porque todo el mundo le tiene miedo: ternura. Es patrimonio de la mujer".

"Ahora, de ahí al feminicidio, a la esclavitud, hay un paso ¿no? Cuál es el odio, yo no lo sabría explicar. Quizás algún antropólogo lo pueda hacer mejor. Y cómo se crea ¿matar mujeres es una aventura? No lo sé explicar. Pero que evidentemente que siga en segundo lugar, y ahora la expresión de sorpresa cuando una mujer es exitosa lo indica".

"La mujer siempre apuesta a cubrir la debilidad, a salvar la vida… siempre apuesta a eso. Hay una figura que yo la tengo muy grabada ¿no? Cuando llego a la cárcel, la cola de las madres o esposas esperando para entrar a ver a sus hijos o sus esposos presos. Y todas las humillaciones que tienen que pasar para poder llegar. Están en la calle. Pasan los colectivos, la gente las ve. No les interesa. Mi amor está ahí adentro".

Valentina Alazraqui es una periodista mejicana que trabaja como corresponsal en el Vaticano. Es la más veterana de los periodistas desplazados que cubren la información del Papa con más de 150 viajes papales cubiertos. Este martes 28 de mayo se ha emitido una entrevista exclusiva que ha concedido el Santo Padre a la cadena Televisa, en la que ha hablado de distintos temas, especialmente relacionados con Méjico como la frontera con EEUU, el narcotráfico...