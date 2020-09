El vídeo exclusivo de COPE que muestra la emoción de 4 hermanos minutos antes de ser recibidos por Francisco

Esta semana os hemos contado en Cope.es la historia de cuatro hermanos enfermeros, todos trabajadores en los hospitales entre las ciudades de Como y Nápoles, que iban a ser recibidos por el Papa Francisco en una Audiencia Privada. Esta mañana, 4 de septiembre, los hermanos con sus respectivas familias han entrado en Vaticano para entregar al Santo Padre una "caja de lágrimas" y las batas de los enfermeros: lagrimas y sudor que explican de la mejor manera el trabajo del personal sanitario durante los meses más duros de la pandemia.

Los regalos que los hermanos llevan al Papa Francisco

La corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, ha podido hablar con las dos hermanas justo antes de entrar el Palacio Apostólico, en la columnata de derecha de la Plaza San Pedro con la famosa puerta de bronce. Una de las hermanas ha confesado que durante esta semana ha podido "sentir el pueblo español muy cercano a nosotros".

Las dos hermanas han mostrado a Eva la bata que han hecho para el Papa Francisco donde se puede ver un retrato del Santo Padre con la silueta de la Basílica de San Pedro. Es la bata del hospital Santa Anna de la ciudad de Como donde trabajan algunos hermanos, "representamos todos los hospitales y los enfermeros del mundo" ha confesado, emocionada, una de las hermanas.

Vídeo

La "caja de lagrimas" para el Papa Francisco

"Estamos aquí en el Vaticano para agradecer al Papa por todo lo que ha hecho para nosotros, por la fuerza que nos ha dado y por las oraciones" ha añadido la enfermera. "Intentamos destruir juntos este virus ofreciendo dosis de humanidad porque todavía hoy no tenemos muchos medicamentos que puedan derrotar este virus".

Después la familia nos ha querido enseñar la "caja de lágrimas" que llevarán al Santo Padre, una caja "donde se encuentran todas las cartas de los pacientes, de los enfermeros y de personas que han perdido a alguien cercano que hemos recogido durante estos meses" nos han dicho las dos hermanas.

Toda la familia se ha juntado después delante de la escalinata para entrar en el Palacio Apostólico donde serán recibidos, privadamente, por el Papa Francisco.

La corresponsal COPE en Roma, Eva Fernándezha querido grabar el momento en que la familia empezaba a subir esos escalones hacia la Puerta de Bronce del Palacio Apostolico

Vídeo

El testimonio de Valerio caminando por la Vía Francígena

Cope.es habló esta semana con Valerio Mautone, uno de los hermanos, enfermero, que hizo el peregrinaje a través de la Vía Francígena hasta Roma y que nos contó como nació esta experiencia y como llegaron al Papa Francisco: "Ha sido una experiencia profesional muy dura y he sufrido sobre todo momentos de crisis psicológica. He visto la solitud de muchas personas y, aunque tenía que aparece que no me afectase, volvía a casa y no podía ni hablar".

Valerio nos contó también que durante los meses de marzo y abril sintió la solidaridad llegar por todas partes pero sobre todo sintió la cercanía del Papa Francisco: "La imagen de la bendición Urbi et Orbi no me la voy a olvidar en la vida".

"Un sueño que se realiza"

Valerio estuvo 42 días en aislamiento restrictivo al haber contraído el coronavirus y ahora se ha juntado con sus hermanos y su familia: "Habíamos escrito una carta al Santo Padre en mayo y a finales de junio nos llega una llamada desde el Vaticano diciéndonos que Papa Francisco nos quería encontrar a mí, a mis 3 hermanos y a nuestras familias".

Valerio nos dijo que no se podía imaginar lo que iba a sentir cuando cruzaría sus ojos con los de Papa Francisco: "Seguramente muchísima emoción después de tantos meses de duro trabajo y queremos sobre todo llevarles el testimonio del trabajo de los enfermeros. Es un sueño que se realiza".