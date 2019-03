Los curiosos datos del pontificado de Francisco en su sexto aniversario de elección como papa

El 13 de marzo de 2013 la Iglesia recibía con los brazos abiertos a su nuevo papa. Se trataba del por entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Este jesuita argentino asumía la Cátedra de Pedro como el pontífice número 266. Hoy se cumplen seis años de ese día, o 2.190 días del Papa Francisco. Ese es sólo uno de los datos que acompañan a su pontificado.

Francisco es un hombre de 82 años. Actualmente, se encuentra de ejercicios espirituales con la Curia romana para preparar la Cuaresma en Ariccia, a las afueras de Roma. Si no se encontrase en este retiro, habría acudido a la audiencia tradicional de cada miércoles. Seguiría sumando estas citas a su papado, en el que acumula cerca de 300 audiencias.

Francisco cumple seis años de pontificado y ha dejado huella en más de 27 países durante este tiempo. Puede acabar este año 2019 cerca de los 40 viajes, siendo muchos de ellos internacionales y alrededor de 16 fuera de Europa.

Los últimos destinos que ha visitado en sus viajes son los Emiratos Árabes Unidos y Panamá por la JMJ. Este 2019 está siendo su año más viajero. Ahora le esperan otros destinos. El más reciente, Marruecos, del 30 al 31 de marzo. Bulgaría y Macedonia serán dos países a los que se desplazará del 5 al 7 de mayo. A finales del mismo mes, del 31 de mayo al 2 de junio, Rumanía será la siguiente parada. El último país en sumarse a esta lista es Japón, previsiblemente en noviembre.

3 Jornadas Mundiales de la Juventud: Río de Janeiro, Cracovia, Panamá...y Portugal

Entre sus viajes, el Papa Francisco se ha llevado a los jóvenes a Latinoamérica y Europa, fundamentalmente. Con ellos, ha vivido tres Jornadas Mundiales de la Juventud.

La primera de ellas se celebró el mismo año de su elección. En 2013, Franscisco se reunía con peregrinos y jóvenes de todo el mundo en Río de Janeiro. Uno de los momentos icónicos de esa celebración fue la vigilia de clausura en la playa de Copacabana, a la que asistieron tres millones de personas.

Posteriormente, el papa convocó a los jóvenes en Cracovia tres años después. En 2016, Francisco quiso homenajear a su antecesor San Juan Pablo II y a Santa Faustina Kowalska, ambos canonizados por él. La capital polaca dejó otro de los mensajes más icónicos del Santo Padre a los jóvenes.

“Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a ‘vegetar’, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella”, dijo a los fieles.

Su siguiente llamado fue a Panamá. Del 22 al 29 de enero, cientos de miles de jóvenes poblaron el país centroamericano junto a Francisco. Una JMJ que destaca por las historias y los detalles, que te hemos contado en nuestro especial de Religión COPE.

La próxima será de nuevo en Europa. Esta vez le tocará a la vecina Portugal organizar la primera JMJ de toda su historia. El prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, el cardenal Kevin Farrell, lo anunció en la misa de clausura en el Campo San Juan Pablo II de Panamá. Lo confirmaba también la presencia del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa.

�� #ThanksWYD �� We are very happy to inform you that Lisbon ���� (Portugal), is the next venue for World Youth Day 2022. Let's prepare our bags because the pilgrimage continues! #NosVemosEmLisboa #Lisbon2022 ���� pic.twitter.com/sKtQ3DaYHV