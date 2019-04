La historia de la mujer que prepara las meditaciones de Semana Santa para el Papa

Sor Eugenia Bonetti nació en la localidad de Bubbiano, al norte de Italia, en 1939. Es misionera y ha vivido 24 años en Kenya, ahora se encarga de preparar las meditaciones para el Papa Francisco de esta Semana Santa 2019.

Esta misionera ha dedicado toda su vida a defender a la víctimas del tráfico de personas. Entre 2004 y 2007 trabajó, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Internacional de Superioras Generales y con la ayuda financiera de los Estados Unidos, en la formación de religiosas que desarrollaban su labor en países que sufrían el problema de la trata.

El Papa Francisco ha encargado la labor de redactare las tradicionales meditaciones que se utilizan apra rezar en el Via Crucis de Viernes Santo, a una misionera que ha dedicado su vida a combatir la trata de personas. Así lo ha confirmado este viernes 5 de abril la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Este año el Papa Francisco ha confiado la preparación de los textos para el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo a sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata y presidenta de la asociación 'Slaves no more'", informó el portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en la nota.

"El sufrimiento de tantas personas, víctimas de la trata de seres humanos, será parte central de las meditaciones", ha ñadido Gisotti. De esta manera, la misionera Bonetti será la responsable de redactar estos textos que serán leídos en la noche de Viernes Santo, que este año 2019 se celebra el 19 de abril.