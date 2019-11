Guía imprescindible del viaje del Papa a Tailandia y Japón

El Papa Francisco emprende el martes 19 de noviembre su viaje número 32. Será la cuarta ocasión que visita Asia tras los viajes que realizó a Corea del Sur (2014), Sri Lanka y Filipinas (2015) y Bangladesh y Myanmar (2017).

A lo largo de las distintas citas de su agenda y de los 18 discursos que pronunciará tanto en Tailandia como Japón, su primer objetivo será apoyar a la comunidad católica, que, aunque minoritaria, desempeña un importante papel en el desarrollo asistencial de los dos países. También se espera que aborde asuntos de repercusión mundial, como la abolición de las armas nucleares y la paz, probablemente dos de los temas que tendrán mayor repercusión mediática.

Al viajar a dos países de mayoría budista otro de los objetivos de este viaje es impulsar el diálogo interreligioso y seguro que Francisco no dejará de tratar en alguno de sus discursos cuestiones cruciales para los dos países, como puede ser en estos momentos el turismo sexual en Tailandia o el elevado nivel de suicidios entre los más jóvenes y la pena de muerte en Japón.

En uno de los encuentros en Tokio estará presente Iwao Hakamada, de 86 años, que pasó 46 años de su vida en el corredor de la muerte hasta que se comprobó su inocencia. Convertido al catolicismo, su historia hoy en día es un símbolo de la lucha contra la pena de muerte en todo el mundo.

Aquí tienes la guía imprescindible para poder seguir de cerca el viaje, sobre el que te iremos informando en COPE y TRECE:

1.Tailandia celebra los 350 años de la primera misión católica en el país

Hace ahora 350 años el cristianismo llegó oficialmente a Tailandia, el antiguo reino de Siam.

En realidad, un siglo antes, en 1567 habían desembarcado los primeros misioneros, dos frailes dominicos portugueses. Les siguieron los franciscanos y jesuitas, hasta que durante el papado de Clemente IX, en 1669 se instituyó la misión de Siam.

Uno de los principales motivos del viaje de Francisco será precisamente mostrar su cercanía a las pequeñas comunidades católicas, que en Tailandia suponen el 1 % de la población, cerca 389.000 personas, y que en Japón son el 0,4 %, unos 536.000.

Tailandia es un país de mayoría budista, igual que Japón, donde también predomina el sintoísmo. La gran mayoría de católicos en Tailandia se encuentran en el norte del país.

El lema de los budistas tailandeses es “Sanuk, Sabai y Saduak” que traducido significa “sé feliz, permanece sereno, conténtate con aquello que la vida te ofrece”. El patriarca supremo, es por norma general, un miembro de la familia real. Con él se reunirá el Papa Francisco en Bangkok.

A lo largo de estos años los católicos han trabajado para ayudar al desarrollo del país en campos tan importantes como la educación y la sanidad. Hoy en día sus principales puntos de acción son la lucha contra la corrupción, el tráfico de personas y las drogas. De hecho, en Tailandia se reconoce a los católicos como las personas de la misericordia.

En los últimos años ha sido reconocida especialmente la contribución de Cáritas, a raíz del terremoto y tsunami del 26 de diciembre de 2004. Consiguieron reconstruir más de 33.000 casas y conseguir medios para que unas 85.000 personas recuperaran su forma tradicional de vida. Aquel tsunami devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

La llegada del Papa se ha convertido en un acontecimiento también para los no católicos. Se le considera un referente y quieren escucharle con atención.

2. Nicolás Bunkerd Kitbamrung, es el primer beato tailandés. En el Santuario donde se encuentran sus reliquias, el Papa mantendrá un encuentro con los obispos de Tailandia y de toda Asia.

Aunque el nombre oficial del primer mártir tailandés de la época moderna es el de Nicolás Bunkerd Kitbamrung, en realidad es conocido por todos como el Padre Benedikto Chunkim

Murió mártir en 1944 por la tuberculosis que contrajo en la propia cárcel, agravada por las vejaciones y malos tratos que sufrió en prisión.

Todo cambió para los católicos cuando comenzó la terrible guerra entre Francia e Indochina. Se comenzó a sospechar de los misioneros franceses y de los tailandeses que se habían convertido al catolicismo, puesto que se les consideraba traidores a su cultura y a su patria.

Comenzó una persecución con el objetivo claro de que dijeran no al catolicismo y se convirtieran al budismo. El P. Nicolas continuaba reconfortando a la comunidad católica que resistía, pero fue detenido junto con ocho feligreses que habían acudido a su Misa el 12 de enero de 1944. Al poco tiempo de haber sido encerrado en una celda pequeña y fría contrajo tuberculosis. Mientras estaba en prisión siguió haciendo un apostolado tenaz con el resto de prisioneros y llegó a bautizar a unas 66 personas. A los 3 años de su detención, el 12 de enero de 1944, moría en la cárcel. Fue beatificado por el papa san Juan Pablo II el día 5 de marzo del año 2000.

3. En Tailandia el Papa Francisco se encontrará con una de sus primas, misionera en ese país desde hace 53 años.

Este viaje también va a suponer un reencuentro familiar para el Papa Francisco. Una de sus primas, Ana Rosa Sívori, lleva 53 años como misionera en ese país, donde hoy es la vicerrectora de la escuela católica Santa María, en Udon Tani, una localidad a 570 kilómetros al noreste de Bangkok.

La Hermana Rosa, nacida también en Buenos Aires y que comparte con el Papa un bisabuelo, estará a su lado durante toda la visita del Papa a Tailandia y ejercerá como traductora. Tiene 77 años y llegó en 1966 a Tailandia, donde ha trabajado como misionera en varias zonas del país.

4. Diálogo Interreligioso: Uno de los ejes fundamentales del viaje en Tailandia y Japón

Serán dos las reuniones de carácter interreligioso que mantendrá en Papa en Tailandia, una con líderes cristianos y de otras religiones y otra con el Patriarca supremo del budismo tailandés, responsable del Consejo Supremo de la Sangha (máximo órgano del budismo de este país), Wat Ritchabophit Sathit.

También se verá con los representantes budistas y sintoístas en Japón durante el encuentro por la paz que se celebrará en el Memorial de la Paz de Hiroshima.

El 95% de la población tailandesa es budista. Su referente es Buda, Siddharta Gautama, el príncipe que abandonó su vida llena de privilegios para llevar una vida de austeridad y meditación.

No es la primera vez que el Papa Francisco se encuentra con budistas tailandeses. Los recibió en Roma, en mayo de 2018. En aquella ocasión les recordaba: “Es mi vivo deseo que los budistas y católicos intensifiquen su relación, avancen en el conocimiento recíproco y en la estima de sus respectivas tradiciones espirituales, y sean testigos en el mundo de los valores de la justicia, la paz y la protección de la dignidad humana”.

En Bangkok visitará a los 35 monjes del templo Wat Pho y al Patriarca supremo, con quien mantiene una estrecha relación.

5. El viaje a Japón supondrá un retorno a las raíces misioneras de Francisco

Siendo un joven jesuita, Francisco soñaba con seguir los pasos de Mateo Ricci y San Francisco Javier como misioneros en Asia. Un deseo que ha manifestado en distintas entrevistas. Su frágil estado de salud en la juventud no facilitó que se cumpliera su deseo, que finalmente ahora podrá llevar a término.

Además, para los jesuitas, Japón siempre ha despertado una atracción especial. Ya desde que, en 1549, San Francisco Javier Francis Xavier pisó esta tierra, la Compañía de Jesús siempre ha estado vinculada a Japón a pesar de las persecuciones. Curiosamente dos de los últimos prepósitos generales, Pedro Arrupe y Adolfo Nicolás, han vivido muchos años en Japón.

El propio Francisco, en una homilía en Santa Marta en 2013, hablaba del testimonio ofrecido por la Iglesia japonesa, que permaneció viva a pesar de las persecuciones sufridas entre los siglos XVI y XVII. Lo que más impresionó al Papa fueron los laicos que consiguieron mantener la fe, los llamados cristianos ocultos.

6. En Nagasaki escucharemos un mensaje en pro del desarme nuclear en la zona cero donde cayó la bomba atómica del 9 de agosto de 1945.

Aquel 9 de agosto la bomba “Fat Man” causó la muerte instantánea de unas 70.000 personas. Muchas más murieron a causa de las radiaciones y un tercio de la ciudad quedó reducida a cenizas. Cada año, en el Parque de la Paz, donde el Papa pronunciará su mensaje, se realiza una ceremonia de conmemoración.

Nagasaki ha sido una ciudad clave para el cristianismo y de hecho hasta 1945 tenía la catedral católica más grande de Japón. Era la catedral de Urakami, conocida también como de la Inmaculada Concepción. Reconstruida en 1959, conserva una estatua de la Virgen, realmente sólo la cabeza de madera, que se mantuvo intacta milagrosamente, cuando todo a su alrededor fue destruido por la bomba nuclear.

En el epicentro donde cayó la bomba se encuentra el “Atomic Bomb Hypocenter”. Una estela de mármol negro recuerda el nombre de las víctimas. Allí el Papa pronunciará su esperado mensaje tras realizar un homenaje floral y rezar por las víctimas ante el monumento.

7. Homenaje a la labor de los misioneros que evangelizaron Japón junto al monumento en Nagasaki a los 26 mártires católicos crucificados en 1597.

El monumento se encuentra en la misma colina donde fueron ejecutados muchos mártires durante las persecuciones. Se inauguró en junio de 1962 para conmemorar el centenario de la canonización de los conocidos como “26 mártires del Japón”.

Fueron obligados a caminar sobre la nieve hasta Nagasaki para que su ejecución sirviera como escarmiento a la ya numerosa población cristiana. Se les ató a 26 cruces con cadenas para después ser lanceados hasta morir frente a una multitud que los acompañaba desde esa colina. Entre ellos se encontraba San Pablo Miki, que estuvo predicando desde la cruz hasta la muerte.

La colina de Nishizaka fue conocida popularmente como el Monte de los Mártires, y pasó de ser un lugar de castigo a convertirse en un centro de peregrinación. Durante un tiempo el cristianismo fue casi erradicado de Japón, pero la colina permaneció como recordatorio del sufrimiento de los misioneros.

8. En Hiroshima el Papa mantendrá un encuentro por la paz en el Memorial que recuerda a las víctimas de la bomba.

El Parque Conmemorativo de la Paz, de más de 122.000 metros cuadrados, es un símbolo y un memorial de la primera ciudad que sufrió un ataque nuclear y sobre todo un homenaje a todas las víctimas de la bomba.

Se construyó en la zona arrasada por la bomba arrojada por el avión Enola-Gay el 6 de agosto de 1945. Murieron al instante 80.000 personas. Era el centro neurálgico de la ciudad de Hiroshima. El nombre oficial del parque es el de Conmemoración de la Paz, sin embargo, comúnmente se le da el nombre de Cúpula de la Bomba Atómica. Fue la única estructura que quedó en pie en el epicentro del desastre. La bomba estalló a 150 metros de distancia y 600 metros de altitud.

Ante este escenario el Papa Francisco pronunciará uno de sus discursos más esperados ante un tema sobre el que se ha pronunciado con claridad en muchas ocasiones, asegurando que el mercado de armas y la proliferación del armamento nuclear es una amenaza para la humanidad: "Es especialmente preocupante que el desarme nuclear, que ha sido ampliamente defendido y en parte perseguido en los últimos decenios, esté dando paso ahora a la búsqueda de armas nuevas, cada vez más sofisticadas y destructivas. Me gustaría reiterar aquí que "no podemos dejar de sentir una gran preocupación cuando consideramos las catastróficas consecuencias humanitarias y medioambientales de cualquier uso de armas nucleares. Por lo tanto, incluso considerando el riesgo de detonación accidental de tales armas por un error de cualquier tipo, la amenaza de su uso -diría la inmoralidad de su uso- y su propia posesión debe ser condenada enérgicamente, precisamente porque su existencia es funcional a una lógica de miedo que concierne no sólo a las partes en el conflicto, sino a toda la raza humana. (Papa Francisco, 7 de enero de 2019) "

En este encuentro el Papa estará acompañado de 20 víctimas del ataque nuclear. Dos de ellas contarán su testimonio.

9. En Tokio, Francisco se reunirá con víctimas del “triple desastre”: el terremoto, tsunami y colapso de la central nuclear de Fukushima de 2011-

A pesar de la apretada agenda durante este viaje, el Papa ha reservado un espacio para reunirse con personas afectadas por el “triple desastre” que sufrió el país en 2011, cuando un terremoto y un tsunami provocaron el colapso en la central nuclear de Fukushima.

En esa tragedia murieron cerca de 20.000 personas y 150.000 fueron desplazadas por el paso del tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 frente a la costa de Japón. A esto se le unió el desastre de la central nuclear de Fukushima, una catástrofe considerada peor que la de Chernobyl en 1986.

Tres de las víctimas también expondrán al Papa su testimonio.

10. Visita privada al emperador Naruhito en el Palacio Imperial y al primer ministro Shinzo Abe

La ceremonia de coronación del emperador Naruito es todavía muy reciente. Se celebró el pasado 22 de octubre y por este motivo el gobierno japonés indultó a 600.000 delincuentes.

Su padre, Akihito, fue el primer emperador japonés en abdicar en más de 200 años. A pesar de asumir responsabilidades reales desde 1991 como príncipe heredero, Naruhito mantuvo su pasión por el mundo académico y por su familia. Su mujer, la princesa Masako, fue diagnosticada con un trastorno de adaptación en 2004 debido a la tensión de la vida imperial y a la presión para tener un hijo.

El príncipe tomó así parte activa en la crianza de su hija, la princesa Aiko, que fue objeto de un debate sobre la sucesión imperial. Bajo la Ley de la Casa Imperial de 1947, solo los hombres pueden ascender al trono.

El Papa mantendrá una visita privada con Naruhito, a quien felicitó por su coronación a través de un telegrama, asegurando sus oraciones: “Dirijo a Su Majestad mi cordial saludo y mis mejores deseos, con ocasión de su solemne ascensión al trono, y aseguro mis oraciones para que siempre esté dotado de los dones de la sabiduría y la fuerza en su dedicado servicio a la nación”.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, llevaba mucho tiempo invitando al Papa para que viajara a Japón. Habrá que estar pendientes del intercambio de discursos.