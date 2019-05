Francisco vuela hacia Bucarest para su 30º viaje apostólico

El Papa Francisco partió esta mañana hacia Rumania para su trigésimo viaje apostólico. El vuelo papal despegó a las 8.16 a.m. del aeropuerto de Fiumicino y llegará a Bucarest a las 11.30 a.m. hora local (10.30 a.m. en Italia).

En Bucarest, después de la recepción oficial en el aeropuerto de la capital rumana, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, la visita de cortesía al Presidente de Rumanía, Klaus Werner Iohannis, y la reunión con la Primera Ministra Vasilica Viorica Dancila.

Rumanía espera al Papa

A continuación, se celebrará un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual el Papa pronunciará su primer discurso. Después del almuerzo en la nunciatura, el Papa se dirigirá al Patriarcado Ortodoxo donde se reunirá primero con el Patriarca Daniel, y luego con el Sínodo permanente.

En la Catedral Ortodoxa, a las 17.00 horas (16.00 horas, hora italiana), tendrá lugar la oración del Padrenuestro. Luego el Pontífice se trasladará a la Catedral Católica de San José para celebrar la misa (a las 18:00 horas, 17:00 horas en Italia). El primer día del viaje a Rumania finalizará con un encuentro privado entre el Papa y los jesuitas que laboran en el país.

Antes de partir, el encuentro en Santa Marta con 15 personas sin hogar de origen rumano

Esta mañana, antes de salir del Vaticano, en Casa Santa Marta, el Papa saludó a un grupo de 15 personas sin hogar de origen rumano que viven en Roma, acompañados por el cardenal limosnero apostólico Krajewski. En particular, algunos de ellos son huéspedes del dormitorio "Regalo de Misericordia", de Via dei Penitenzieri, otros viven en la zona de San Pedro y son apoyados por la Limosnería Apostólica.