Eva Fernández: "El Papa es alguien que te invita a ser mejor"

La periodista Eva Fernández, corresponsal de la Cadena COPE en el Vaticano e Italia, presenta un nuevo libro: 'El Papa de la ternura'. En él, cuenta algunos de los momentos que más le han impactado, mientras seguía al Papa.

Eva decidió escribir este libro cuando se dio cuenta de que "cuando yo contaba lo que iba haciendo el Papa en la Cadena Cope, siempre quedaban matices que era imposible describir en 40 segundos de crónica. La impresión que el Papa va causando a las personas con las que se relaciona, la impresión que me causa a mí... Pensé: esto tengo que ir reflejándolo de alguna forma".

La ternura del Papa

Tras años de viajes papales y de actos junto a Francisco, de cubrir toda la información sobre la labor del Santo Padre, Eva Fernández asegura que "tiene una especie de imán para conectar con lo que realmente necesitan las personas. ¿Por qué el Papa, en ese recorrido que hace cada miércoles antes de comenzar la audiencia, casualmente manda parar el papamovil justo en medio de cincuenta personas? ¿Por qué en ese metro cuadrado en el que para,'es ante una persona que acaba de vivir una tragedia porque es una madre que se ha quedado sin hijo? Y se encuentra con esa caricia del Papa".

"Eva Fernández, soy el Papa Francisco"

Antes de terminar el libro, la periodista recibió una llamada telefónica. Cuando descolgó, escuchó al otro lado: "Eva Fernández, soy el Papa Francisco". Eva lo cuenta con una sonrisa en la cara poniendo acento argentino recordando las palabras de Francisco: "Es algo absolutamente único. Sinceramente todavía no doy crédito. Sabemos que el Papa dedica mucho tiempo a llamar a las personas. Pero que tu estés en tu casa y coges el teléfono y escuchas la voz del Papa Francisco... no te lo crees".

A la corresponsal en el Vaticano le sorprendió que no hubiera ningún "intermediario, no te pasa ninguna centralita, él está al otro lado y te quedas petrificada sin saber casi que responder".

El libro

El libro 'El Papa de la ternura' relata distintos momentos en los que el Papa ha dejado imágenes, precisamente de eso, de ternura. Un abrazo una caricia, unas palabras clave, es el lado más humano de Francisco. "En el libro nos vamos a encontrar ese gran secreto del Papa que le ha llevado a llegar a personas tan distantes. El lenguaje del cariño rompe fronteras. Esos pequeños gestos que me han llamado la atención y que he podido presenciar".

Sus actuaciones son fruto de la coherencia entre lo que dice y lo que hace

Ella que conoce bien de cerca al Santo Padre, que acude a todos sus actos, discursos, viajes, afirma que "es alguien que te invita a ser mejor. Sus actuaciones son fruto de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. He descubierto que lo que le importa de verdad son las personas. Él conoce las críticas, sabe que sus gestos no son entendidos por todos. Pero lo que quiere es que descubramos el Evangelio. Con sus gestos dice: 'no me miréis a mí, si yo no soy nadie, mirad esto".

Los periodistas españoles estamos notando un cambio de actitud

¿Vendrá el Papa a España?

Y terminamos la entrevista que nos ha concedido, preguntándole eso, que siempre le pregunta a nuestro Pontífice... ¿vendrá a España a visitarnos? "No adelanto acontecimientos pero voy con algo al viaje a Rumanía que le puede gustar. A él le interesan las periferias, lo que pasa es que a lo mejor las periferias están más cerca de lo que él se imagina. Los periodistas españoles estamos notando un cambio de actitud. Al principio era algo descartado, pero no porque no quiera venir, el Papa tiene mucho cariño a España. Tampoco ha ido a Argentina por ejemplo. El Papa parece que la última vez que le pregunté, le convencía un poco lo de San Ignacio de Loyola, los 500 años de su conversión..."