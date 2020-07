El cardenal Parolin se reunió con los embajadores de EEUU e Israel ante la anexión de parte de Cisjordania

Según informó la Santa Sede en un comunicado ayer por la tarde, el cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del Vaticano, se reunió el pasado martes 30 de junio con los embajadores de Estados Unidos e Israel. Parolin expresó «la preocupación de la Santa Sede por las posibles acciones unilaterales que podrían poner en peligro aún más la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos y la delicada situación en Medio Oriente».

Israel había anunciado que a partir de ayer, 1 de julio, anexaría a su territorio el 30% de Cisjordania. Este movimiento ha causado tensiones internacionales y finalmente fue pospuesto (que no cancelado), debido a que el gobierno israelí no consiguió la aprobación de la administración estadounidense.

Como ya se declaró el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, la Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y a vivir en paz y seguridad, dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Por lo tanto, hace un llamamiento a las Partes para que se esfuercen por reabrir la vía de la negociación directa, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, facilitada por medidas que sirvan para restablecer la confianza mutua y tengan «valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez». (Papa Francisco, Invocación por la paz en Tierra Santa, Jardines Vaticanos, 8 de junio de 2014)