El papa Francisco señala que Dios escucha el grito de la oración que pide justicia

El papa Francisco ha pedido que los cristianos se mantengan fieles y firmes en la oración ante lo que ha llamado "realidades de destrucción y muerte". Ha destacado el poder de la oración para transformarlas "en realidades de fecundidad y vida".

En una nueva catequesis sobre la oración del Padrenuestro, el pontífice ha señalado que la oración también es el momento de búsqueda y descubrimiento de Dios. "Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos, lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación", ha afirmado.

Así explica el Papa a lo que se refiere la tercera invocación del Padrenuestro: "Hágase tu voluntad". Ha recordado que estas palabras se entienden junto a las dos invocaciones anteriores: "Santificado sea Tu Nombre" y "Venga a nosostros Tu Reino".

El Santo Padre ha resaltado que comprendiendo eso y con la oración, ha de producirse en nosotros una actitud de confianza hacia lo que Dios tiene preparado para cada persona. Cuando decimos "Hágase tu voluntad", ha explicado Francisco, "no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, si no que confiamos en Él como nuestro padre que desea para nosotros el bien y la vida".

Además, esta actitud de abandono en Dios viene acompañada de una certeza de escucha por parte del Padre. Por eso, el papa ha añadido que "nos abandonamos en sus manos, seguros de que escucha nuestros gritos y nos hará justicia sin tardar".

Para concluir la audiencia general, ha saludado en esta ocasión a la fundación Manos Unidas España. Ha agradecido su labor en la búsqueda de cumplir la voluntad de Dios "desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre".