Audiencia del Papa: seamos los "megáfonos" de Dios

En su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, el Papa ha hablado este 18 de septiembre del coraje de los doce, ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo. Un coraje que aún hoy en día, lo viven los cristianos que podemos ser los “megáfonos” de Dios.

En su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, el Papa habló del coraje de los doce, ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo. Pedro y los once, poseen esa “obediencia a la fe”, que luego querrán despertar en los hombres. Tienen coraje, no están solos, experimentan esa sinergía que los hace descentralizarse, el Espíritu Santo está con ellos, y ellos con el Espíritu Santo. De consecuencia, dijo el Papa en su catequesis, no se dejan intimidar por nadie.

Los cristianos de hoy: los megáfonos de Dios

Francisco recordó que lo mismo puede sucedernos: si tenemos dentro el Espíritu Santo, tendremos el coraje de seguir adelante, de vencer las luchas, no por nosotros sino por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y recordó los mártires de hace cuatro años, esos cristianos coptos ortodoxos, dijo, verdaderos trabajadores en la playa de Libia: todos fueron asesinados. Pero la última palabra que dijeron fue "Jesús, Jesús". No habían vendido la fe, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Los mártires de hoy.

La Palabra del Evangelio no puede ser encadenada, ni silenciada. Los apóstoles son los "megáfonos" del Espíritu Santo, enviados por el Resucitado para difundir rápidamente y sin dudar la Palabra que da la salvación.

Los proyectos humanos fracasan sin la firma de Dios

Cada proyecto humano puede recibir elogios y luego naufragar, mientras que todo lo que viene de arriba y lleva la "firma" de Dios está destinado a durar. Los proyectos humanos siempre fallan, añadió el Pontífice, tienen un tiempo, como nosotros. “Piensen en tantos proyectos políticos y en cómo cambian de un lado a otro en todos los países. Piensen en los grandes imperios, en las dictaduras del siglo pasado. Se sentían muy poderosos, para dominar el mundo, y luego todos colapsaron. Incluso hoy, piensen en los imperios de hoy: colapsarán, si Dios no está con ellos, porque la fuerza que los hombres tienen en sí mismos no es duradera. Solo la fuerza de Dios perdura”.

La historia de la Iglesia, dijo el Papa, con tantos pecados, tantos escándalos, sin embargo, sigue en pie. No colapsó, porque Dios está ahí. “Somos pecadores, y aun con frecuencia damos escándalo. Pero Dios está con nosotros”.

Los que no quieren el cristianismo se sienten amenazados

La determinación de valentía de los Doce, hace temblar el "sistema religioso" judío, que se siente amenazado y responde con violencia y condenas de muerte. La persecución de los cristianos es siempre la misma, afirmó el Pontífice, las personas que no quieren el cristianismo se sienten amenazadas y por lo tanto traen muerte a los cristianos. Pero, en medio del Sanedrín, se alza la voz diferente de un fariseo que elige detener la reacción propia: se llamaba Gamaliel, un hombre prudente, "médico de la Ley, estimado por todo el pueblo".

Gamaliel demuestra, citando a algunos personajes que habían fallecido como Mesías, que cada proyecto humano puede recibir elogios primero y luego naufragar. Por lo tanto, dijo Francisco, Gamaliele concluye que, si los discípulos de Jesús de Nazaret creían en un impostor, estaban destinados a desaparecer en el aire; si en cambio siguen a alguien que viene de Dios, es mejor dejar de pelear contra ellos; y advierte: "No te encuentres incluso luchando contra Dios". Nos enseña a hacer este discernimiento.