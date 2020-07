El Vaticano recuerda el derecho de Israel y Palestina a vivir en paz y seguridad en sus fronteras reconocidas

La Santa Sede ha trasladado a los Embajadores de Estados Unidos y de Israel su preocupación por las posibles acciones unilaterales que puedan poner en riesgo la paz entre israelíes y palestinos y complicar la delicada situación en Oriente Medio.

Tal como ha declarado en distintas ocasiones, la Santa Sede reitera que tanto el Estado de Israel como el de Palestina tienen el derecho de existir y de vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Por este motivo hace un llamamiento a las partes implicadas para que intenten reabrir las negociaciones a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas, facilitando las medidas que restablezcan la confianza reciproca "y tengan la valentía de decir si al encuentro y no al desencuentro, sí al diálogo y no a la violencia , si a la negociación y no a la hostilidad, si al respeto de los pactos y no a la provocación , si a la sinceridad y no a la ambigüedad", recordando así la oración pronunciada por el Papa Francisco por la Paz en Tierra Santa del 8 de junio de 2004.