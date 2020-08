El temor que ha manifestado un enfermo de ELA sobre el final de su vida en caso de regularse la eutanasia

Jordi Sabaté mantiene la esperanza en que se descubra un tratamiento eficaz que permita curarle el ELA, enfermedad que padece desde 2014. Es una de las 4.000 víctimas de una de las patologías más crueles y desconocidas que existen. Ni siquiera se sabe por qué se producen.

En nuestro país, cada día se diagnostican tres nuevos casos. Sabaté vive postrado en su cama junto a su pareja en la localidad catalana de Castelldefels. Ya no puede caminar ni comunicarse verbalmente. Por ello, emplea un detector de lectura visual.

El ELA cambió radicalmente su vida, viéndose obligado a cerrar su negocio de artes gráficas, y sin percibir además ningún tipo de compensación económica por su minusvalía. Pero a Jordi Sabaté no solo le preocupa la batalla que está librando contra esta cruel enfermedad. También cómo será el final de sus días en caso de que la ciencia no encuentre un tratamiento eficaz para el ELA a corto plazo.

En su cuenta de Twitter se cuestionaba si algunas leyes que en España pretenden aprobarse próximamente, como la legalización de la eutanasia, podían perjudicarles a personas que estaban atravesando una situación similar a la suya.

Dejando a un lado valores morales, éticos y religiosos, ¿Quién me asegura a mi que todos los enfermos terminales y/o con enfermedades mortales como es mi caso, no saldremos perjudicados con la ley de la eutanasia por querer seguir viviendo con la esperanza que nos curemos? Hilo�� — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) August 10, 2020

Los pacientes reclaman más inversión en cuidados paliativos

Pero las preguntas de Jordi Sabaté no quedaron ahí, ya que el joven catalán demanda a las administraciones públicas mayor inversión en investigación no solo para encontrar una curación a sus males, sino para que se avance en un mejor cuidado a estos pacientes. Preguntas que, a su juicio, a día de hoy no tienen respuesta desde la clase política.

¿Se seguirá invirtiendo limosna para la investigación y ayudas sociales para estar bien cuidados? ¿O aún se invertirán menos recursos para tener esperanza en curarnos y para estar bien cuidados? Son preguntas importantes a responde. Hilo�� — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) August 10, 2020

Los usuarios, contrarios a la eutanasia

Los usuarios y seguidores de Jordi Sabaté no han dudado en participar en este debate planteado a través de Twitter. Uno de ellos considera que en España se debería invertir más dinero en cuidados paliativos, en lugar de proponer una ley que regularice la eutanasia, tal y como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una ley que formaba parte del pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que ya el pasado mes de febrero, antes del Estado de Alarma, lograron el Congreso de los Diputados la aprobación para su regulación.

Lo lógico sería investigar e invertir en paliativos, que falta hace, y dar la máxima calidad de vida posible al enfermo y así la eutanasia sería el último recurso para algunos. Primero la vida, pero en España empezamos la casa por el tejado. — LOLARUIZ-CHENA (@LOLARUIZCHENA) August 11, 2020

Muchos usuarios se han mostrado contrarios a la práctica de la eutanasia, que califican algunos como "barbaridad".

Estoy en contra de la eutanasia.

Si necesitas firmas, ya sabes.

Esa ley es una barbaridad — Virginia Merelo Palomares (@VirginiaMerelo) August 10, 2020

Es válida y oportuno tu cuestionamiento... en Mexico sería una excusa para dejar morir... por otra parte en California hay ciudades como Santa Bárbara, con comunidades vulnerables, adultos, que les “ayudan”con dosis de morfina, un crimen a todas luces, en oración por ti. Fuerza — Rosa Esquivel (@RosaEsq64581134) August 11, 2020