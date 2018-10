Sínodo 2018: Los jóvenes venezolanos claman libertad

La desesperanza es muy mala consejera y no está en la línea del cristiano. Yo les animo a no perder la esperanza”: lo dice Monseñor Carlos Alfredo Cabezas a los jóvenes venezolanos dispersos por el mundo. “Apostemos por Venezuela –les exhorta-; es un país maravilloso que lo tiene todo; ahora le han quitado, le han robado sus sueños, su libertad, pero la podemos recuperar si no perdemos la esperanza”.

Monseñor Cabezas inicia la entrevista, enmarcada en el Sínodo de los Obispos, haciéndose eco de las voces de los jóvenes de su país:

“Como es sabido la situación venezolana en la actualidad es muy crítica, sobre todo para la juventud. Nosotros acabamos de tener un Encuentro Nacional de jóvenes. Nos costó mucho realizarlo, pero logramos reunir alrededor de 13 mil jóvenes de todo el país. Vivimos un momento muy intenso de encuentro fraterno entre los jóvenes venezolanos y se vivió el anhelo que tienen los jóvenes venezolanos por un futuro mejor”.

Los jóvenes venezolanos claman libertad

“Libertad- señaló el Obispo de Punto fijo -, es lo que mayormente clama el pueblo joven de Venezuela. Libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de vida en definitiva, porque la migración que está atravesando el país es forzada: es porque no queda otra alternativa, eso es lo triste y lamentable”.

Monseñor Cabezas habló de los jóvenes obligados a migrar porque ven “que se le ha robado la esperanza y la libertad”. Y señaló la necesidad de poner atención a la realidad tan difícil que viven. En ese sentido le preguntamos qué se puede hacer para ayudar a los jóvenes de su país a mantener los ojos abiertos a la esperanza:

“Podemos hacer mucho- respondió-. Hemos hablado en estos días de acogida, de escucha, de tender la mano. La Iglesia sin duda lo está haciendo, creo que hay que darle un aplauso a la Iglesia de América Latina principalmente, y también a la del mundo, por cómo está tendiendo la mano a los migrantes venezolanos y sobre todo a los jóvenes que llegan a sus países”. “Esperamos que nuestros jóvenes vuelvan y ese también es el deseo de los jóvenes: regresar a la patria cuando la patria les permita y les proponga un futuro mejor”, añadió.

La opción preferencial por los jóvenes

El obispo venezolano realizó su intervención, que estuvo centrada en la opción preferencial por los jóvenes, el viernes 11 de octubre durante la 9ª Congregación General. Sobre la misma dijo que “es la propuesta de América Latina para el resto de la Iglesia: hacer de los jóvenes una opción preferencial en su pastoral y en su vida”.

“Nos gustaría mucho a la pastoral juvenil de América Latina que apareciera este concepto de opción preferencial por los jóvenes”, remarcó, y se refirió a los retos relacionados con ella, destacando que el primero de ellos es “hacer atractiva la figura de Cristo”. Es decir, “que el joven se enamore, se entusiasme por Jesucristo nuestro Señor”. Y luego “hacer que la Iglesia sea capaz de acompañar, de caminar junto a los jóvenes y que tengamos una conversión pastoral”. “Que la Iglesia – concluyó – sepa reconocer sus errores y se mire a sí misma para trabajar en función de lo que queremos: un mundo más fraterno donde la Iglesia sea un espacio para que los jóvenes se encuentren”.