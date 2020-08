El singular cuadro que ha creado esta artista mexicana para mostrar su rechazo al aborto

Ana Laura Salazar es una pintora mexicana de sesenta años de edad. Su especialidad es el dibujo y la pintura. Su formación artística tuvo lugar entre México e Italia. A lo largo de su trayectoria, ha ilustrado varios libros infantiles, llegando a ser premiada en varias ocasiones.

Su nombre ha adquirido cierta repercusión en los últimos días, después de que haya sido autora de la obra ‘Nuestra Señora de la Vida’. Un cuadro que ha obsequiado a la parroquia San Josemaría en la ciudad mexicana de Santa Fe.

En una entrevista concedida a ACI Prensa, Ana Laura Salazar confesó ser feligresa de esa parroquia: “Conozco al párroco, el Padre Francisco Cantú, desde hace muchos años. Realicé las imágenes de los misterios del Santo Rosario para las criptas de dicha parroquia”.

Sobre el motivo para pintar el cuadro “Nuestra Señora de la Vida”, dijo que sintió un impulso en medio del avance del movimiento abortista, especialmente en México. Explicó, además, que su obra es un modo de agradecerle a la Virgen por su intercesión en diferentes momentos de su vida.

“Nuestra Señora, a quien amo profundamente, me ha hecho varios favores. Un día le prometí que iba a hacer una pintura en defensa de la vida para ayudar a VIFAC, una institución dedicada a promover la adopción de bebés no deseados para que tengan una vida digna”, recordó Ana.

Las convicciones provida de Ana nacieron años atrás. Cuenta que surgieron tras ver una película en la que se practicaba un aborto. “En mi interior oí el grito del bebé agonizando y quedé horrorizada. Desde entonces he tenido el propósito de concientizar a la gente de lo que eso significaba, tanto en el plano humano como en el plano divino”, contó.

Otro momento en su vida que ayudó a la inspiración de su obra fue cuando cumplió 40 años y estaba esperando a su cuarto bebé. “Lamentablemente lo perdí por tratarse de un embarazo extrauterino. Lo bauticé y sé que vive en el Cielo. Ya han pasado 20 años, desde ese incidente”, contó a ACI Prensa.

La artista reveló que al enterarse de que el 29 de julio no se había aprobado la ley abortista en México, “en acción de gracias a la Virgen” decidió enviar “una foto de esta pintura a algunos amigos, entre ellos al P.Francisco Cantú”.

“Él fue quien me pidió reenviarlo a sus amigos. Fue así como empezó a recorrer, de una persona a otra, sin que yo lo hubiera pensado, y se hizo viral. Creo que la mano de Nuestra Madre está detrás de todo”, precisó Ana.

La pintora también contó que desde que la imagen se viralizó, muchas personas le han pedido copias de la misma. Ella aseguró que las ganancias serán donadas “a iniciativas en favor de la vida como VIFAC”.

“Las personas que me conocen me han felicitado y me han dicho que les conmueve mucho la imagen de la Virgen con el bebito. No pretendo darme a conocer a través de este cuadro; en realidad muchos no saben quién lo pintó, yo solo soy un instrumento en manos de María. Lo que realmente he buscado con esta imagen es que mueva muchos corazones para evitar que haya más muertes de niños inocentes, y para consolar a madres y padres que han perdido a sus hijos antes de nacer o incluso después de nacidos”, precisó.

Al final de la entrevista, Ana comentó que, en la actualidad, se encuentra realizando pinturas religiosas para una iglesia en Querétaro y para personas particulares.

“No me dedico exclusivamente al arte religioso. La mayor parte del tiempo me dedico a la acuarela y a otro tipo de temas. Pero cuando tengo que hacer una pintura de tema religioso, hago antes oración, medito en dicho tema, le pido a Dios que me ilumine y pongo manos a la obra”, concluyó la acuarelista.