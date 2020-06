Un sacerdote publica este vídeo donde critica la manera de actuar de la clase dirigente

No están siendo fáciles estas semanas para el Gobierno de Pedro Sánchez y algunos de sus integrantes más destacados. El flanco de todas las críticas estos días está siendo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se está viendo acorralado por los motivos que le llevaron a destituir al coronel Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El titular de la cartera lo atribuye a "falta de confianza", pero días más tarde se conoció que fue como consecuencia de un informe sobre la manifestación feminista del 8-M y la COVID-19 redactado por los subordinados del coronel.

Ante esta polémica en el seno de Interior, el sacerdote de la Diócesis de Getafe, el Padre Julian Lozano, no ha dudado en publicar a través de sus redes sociales y el canal de Youtube una reflexión sobre la importancia de contar siempre la verdad como única vía para que no se pierdan los vínculos y la confianza, máxime si se trata de un cargo público.

El verano del escándalo Lewinsky

Para introducir su reflexión, el sacerdote se ha transportado hasta el verano de 1999, cuando acudió a EEUU para aprender inglés e impregnarse de sus costumbres culturales: "Me llamó la atención una pegatina que vi en muchos coches que decía “Pero mintió”.

Yo no entendía el significado de la pegatina y se lo pregunté a la famiia que me acogía, y me explicaron que hacía referencia a la situación que había pasado con Bill Clinton, que mantuvo una relación su secretaria, Monica Lewinsky.Esto llegó hasta el congreso, y allí afirmó Clinton que no habia sucedido aquello, pero luego se confirmó que tuvo esta relación".

El Padre Julián Lozano recuerda cómo los defensores de Clinton defendían que cada uno, con su relación afectiva, podía hace lo que quisiera, mientras otros le afeaban haber mentido en el congreso.

La importancia de que un Gobierno diga la verdad

De aquella experiencia, el sacerdote vuelve al presente para analizar la actitud del Gobierno de España estas semanas: "Es muy grave el engaño en la vida porque minan las relaciones de confianza. Pero cuando es cuestión de Estado, del Gobierno, es mucho má grave porque afecta a los ciudadanos. Por ello, pido al Gobierno que no nos engañen. Es muy difícil digerir que alguien te dé hasta cinco versiones distintas de un mismo hecho y nunca se termine de saber la versión verdadera. Es difícil digerir que un ministro haya cesado a un alto cargo de la Guardia Civil en pleno Estado de Alarma con consecuencias para la seguridad, y que digan que no haya tenido que ver con unos informes, sino que son cambios propios en los equipos, y luego se diga que se perdió la confianza".

Para el Padre Julián Lozano, este tipo de actitudes afecta al funcionamiento de una Democracia: "La ausencia de la verdad implica minar la confianza y las relaciones sociales. Por eso solo le pido al Gobierno que no engañen, ni delante ni detrás de las cámaras. Y que si se han equivocado, que rectifiquen y asuman las responsabilidades. Y si hay que dimitir que se haga para que se mantenga la confianza en el sistema. Los ciudadanos estamos llamados a colaborar con los dirigentes, pero cuando estos últimos pierden los principios elementales desde los que tienen que regir sus servicios, es muy dificil ejercer bien ese deber. No falten a la verdad", sentencia el sacerdote de la Diócesis de Getafe.