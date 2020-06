¿Sabias que Roma está considerada la ciudad de los ángeles?

La ciudad de los ángeles por excelencia se encuentra en Italia y es el centro del cristianismo mundial: Roma. Esta es la tesis del cura y estudioso italiano de angelología, Padre Marcello Stanzione en su libro "Giuseppina Berettoni y los espíritus celestiales por las calles de Roma y del cielo". El estudioso italiano explica en su libro que en Roma existía incluso un barrio entero dedicado a los ángeles. Después de cruzar el Puente Sant'Angelo, los peregrinos entraban en la que se llamaba Civitas Leonina, construida por Papa León IV entre el 848 y el 852, después de la devastación causada por el saqueo de los sarracenos del 846.

La construcción de las murallas por parte de León IV autorizó definitivamente la construcción de un área urbana en este sector, en el que iglesias y hospicios para peregrinos ya se habían instalado durante tres siglos.

Borgo Santo Spirito y la Portica

Después del Puente de los Ángeles, los peregrinos tuvieron así la oportunidad de elegir varios caminos que conducían a San Pedro: el primero, más cerca del río, fue Borgo Santo Spirito, atravesado por un camino muy antiguo, existente desde el siglo VIII.

Más al norte estaba la Pórtica, una calle porticada quizás de origen imperial tardío, que se encontraba en el centro de la actual Via della Conciliazione. Se cree que esta calle porticada coincidió con el antiguo camino llamado Carriera Santa, utilizado por los cristianos que sufrieron el martirio bajo Nerón. En la Edad Media, las procesiones papales que iban desde San Juan de Letrán hasta San Pedro para la coronación del pontífice solían pasar por allí.

Borgo Sant'Angelo

Finalmente, una calle bordeaba las murallas de Leo IV, pavimentada por Sixto IV y por lo tanto llamada vía Sistina, más tarde llamada Borgo Sant’Angelo, debido a la presencia de la iglesia de San Miguel Arcángel al Corridore di Borgo. La tradición dice que la iglesia de San Miguel fue erigida por el Papa Gregorio Magno, quien la dedicó a todos los Santos Ángeles, después de la milagrosa aparición de San Miguel en el castillo cercano.

El punto de inflexión de papa Pío IV: unas calles dedicadas a los ángeles

Toda el área se transformó totalmente cuando Papa Alejandro VI construyó la nueva Via Alessandrina, una calle recta, que corresponde hoy al lado derecho de la Via della Conciliazione y que conectaba directamente el Castillo con San Pedro. Después de él, en el siglo XVI, Papa Pío IV, muy devoto a los espíritus celestiales, les rindió homenaje no solo por recordar su nombre sino también por la planificación urbana y arquitectónica.

En la Roma que él concibió, muchos caminos comenzaban y terminaban con referencias a los ángeles, como se puede ver hoy en día si nos dirigimos hacia las antiguas murallas de la ciudad de Leo IV, que en 1560 Pío IV decidió expandir debido a la inminente amenaza turca.

De esta manera, la fortificación frustró la función defensiva de las murallas leoninas, en el que se abrieron siete arcos para facilitar la conexión con la nueva Civitas Pia, es decir, la extensión del antiguo Borgo, que se estaba edificando en el área entre las viejas y las nuevas murallas.

Los bajorrelieves de los ángeles guardianes

La Civitas Pia condujo a la formación de los nuevos Borgo Pio y Borgo Angelico, este último junto a las nuevas murallas hacia Plaza Risorgimento, donde se abría la Puerta Angélica. Esta, demolido en 1888, introdujo a los que venían de via Cassia a via di Porta Angelica, que todavía hoy conduce a la Plaza de San Pedro y a la Ciudad del Vaticano.

La puerta estaba realizada en travertino con un solo arco y con el escudo de armas de los Medici en la llave del arco. Estaba decorado con bajorrelieves de mármol que representaban a dos ángeles custodios con la cruz, sobre los cuales había dos inscripciones importantes.

La primera inscripción: Dios y los espíritus celestiales.

La primera, en lo alto de la puerta, ejemplificó explícitamente el programa urbanístico del Papa, en estrecha relación con los ángeles que protegían y custodiaban las nuevas fortificaciones de la ciudad: Angelis tuis mandavit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis (Dios te confió a sus ángeles para protegerte en todos sus caminos). El Papa, que defiende la defensa de la ciudad, es similar a los ángeles. La Civitas Pia se convertía así en una especie de representación del Castillo, en el que, en la época del Papa Gregorio, apareció el arcángel salvador.

Otra inscripción, en la banda de mármol interrumpida por el arco, confirmó la similitud del ángel custodio-papa: Qui vult salvam remp (ublicam) Nos sequatur (Quien quiera salvar el estado nos seguirá).

Donde están hoy

Después de la destrucción de la puerta, los ángeles, junto con el escudo de armas del Papa, fueron colocados en el tramo de la fortificación que permaneció intacta con vistas a la Plaza Risorgimento, donde aún permanecen en pie.

La inscripción de la Puerta Angélica se ha perdido; en cambio, la inscripción de Puerta Castello se conserva en el Castel Sant'Angelo, también conectado a dos bajorrelieves que representan a los ángeles.