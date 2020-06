¿Sabías que el himno de la Champions League tiene un origen religioso?

Esta semana los aficionados españoles podrán volver a disfrutar de la Liga. Después de 3 meses de espera vuelven las estrellas del fútbol. Si para la Liga hay que esperar solamente algunos días, habrá que esperar un poco más para la vuelta de la máxima competición europea, la Uefa Champions League.

Uno de los detalles de esta competición, que los aficionados se saben casi de memoria, es su himno. Pocas personas saben que este himno tiene un origen religioso. La canción, que eriza la piel a los amantes del fútbol, es un himno cuya letra pocos pueden descifrar y mucho menos conocen su origen. La obra maestra que, dentro de muy poco cumplirá 300 años de antigüedad, ha sido compuesta por el músico barroco Georg Friedrich Händel(1685-1759).

Un himno para la coronación de los reyes británicos

Händel fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las figuras más importantes de la música del Barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. Profundamente creyente, como muestra la inspiración y contenido de muchas de sus obras, estando entre sus piezas más famosas el inmortal “Mesías”. La fulgurante carrera musical de Händel lo llevó a dirigir la prestigiosa ‘Royal Academy of Music’ y recibir múltiples encargos por parte de la monarquía inglesa, entre ellos el componer un himno que sería utilizado en los actos de coronación del rey que relevara a Jorge I.

Lo curioso de este himno, como hemos dicho, es su origen. Lo que hoy se canta principalmente en inglés, francés y alemán, tomó la idea principal de la Biblia. El cántico, que fue utilizado en varias coronaciones británicas, coge detalles importantes en lo espiritual y en lo divino. Antes de morir, el rey de Inglaterra Jorge I, le quiso encargar a Händel una composición para la coronación de su hijo, Jorge II de Hanover. El músico barroco cumplió la orden con sus cuatro himnos de coronación.

El texto bíblico

El compositor alemán escogió algunos textos de la King James Bible, la traducción más popular al inglés de la Biblia, publicada en 1611. Para Zadok the Priest, el primero de los himnos, los versículos seleccionados por el compositor fueron los siguientes:

“Zadok the priest, and Nathan the prophet anointed Solomon king. And all the people rejoiced, and said: God save the King! Long live the King! May the king live for ever, Amen, Allelujah”

Dicho pasaje narra la culminación de la primera coronación bíblica del Libro primero de Reyes del Antiguo Testamento. Tiene lugar cuando el profeta Natán junto al sacerdote Sadoc convencen a Betsabé, madre de Salomón y última esposa del rey David, de que pida al monarca que cumpla la promesa de que su hijo sería el elegido para gobernar. De esta manera, David proclamó a Salomón como su sucesor y se produjo la coronación tal y como se cuenta en los versículos elegidos por Händel. El compositor eligió este pasaje de la Biblia porque, además, el rey Salomón es recordado por ser un gobernante justo y sabio, el más capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Es por ello que el texto es perfecto para la coronación de un nuevo rey que se presenta a la vista de todos.

De la abadía de Westminster a los estadios de toda Europa

265 años después, la UEFA encargó arreglar esta pieza de Händel y el compositor inglés Tony Britten la convirtió en el himno oficial de la competición, el sello de la competición europea más importante a nivel de clubes. En 1992 se grabó el arreglo compuesto por Tony Britten a cargo de la “Royal Philharmonic Orchestra” de Londres y el coro de la “Academy of Saint Martin in The Fields” de la misma capital británica que desde ese momento, hasta la actualidad, suena en cada estadio de Europa. Su estribillo suena minutos antes de todos los partidos y las cadenas de televisión están obligadas a emitir una versión reducida antes y después del partido.

Siglos más tarde el himno busca exaltar al campeón y “al rey de Europa”, un legado que se ha mantenido a lo largo de estos 27 años y que es seguida fielmente por los amantes del fútbol a nivel global. Este himno es considerado como una de las piezas más importantes del fútbol europeo y como un referente clave de este torneo de fútbol.