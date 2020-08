Restauran una casa de campo del siglo XV y dan con este valioso hallazgo

Hace algunos días en Inglaterra, en la casa de campo Oxburgh Hall en el condado de Norfolk, fueron descubiertos algunos históricos artículos católicos del siglo XV, junto a otros cientos de la misma época, donde residió una familia católica en tiempos de la Reforma anglicana.

Se cree que el escondite secreto de la casa, ubicada en el condado de Norfolk, fue construido por católicos que practicaban su fe después de que la reina Isabel I lo prohibió en 1558. El descubrimiento ocurrió durante un proyecto de restauración realizado por la organización benéfica de conservación National Trust, que protege más de 350 casas históricas, 160 jardines, 1.100 kilómetros de costa, 254.000 hectáreas de parajes naturales, 6 sitios del Patrimonio Mundial, 28 castillos, etc.

El 17 de agosto la organización informó en un comunicado que la variedad, antigüedad e importancia de los artículos encontrados y lo que revelan sobre la historia de Oxburgh Hall “lo convierten en un descubrimiento único”. Entre los artículos católicos encontrados en la casa de campo, que data de 1482, se encontró un manuscrito iluminado con pan de oro del siglo XV, que se cree que es parte del Salmo 39 de la Biblia Vulgata Latina.

