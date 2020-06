La respuesta de un sacerdote a esta reconocida periodista que desvincula el 8-M con un incremento de contagios

¿Se podría haber actuado antes para evitar que la propagación del COVID-19 hubiese dejado tantas víctimas mortales y contagios? Es la pregunta del que todos querríamos una respuesta. Todo hace indicar que sí, que el confinamiento decretado porel Gobierno de España el pasado 14 de marzo tendría que haberse adelantado como mínimo una semana,coincidiendo con el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

La polémica precisamente se encuentra en aquel domingo 8 de marzo, cuando se celebraron en toda España las marchas en favor de la igualdad de la mujer. Especialmente multitudinaria y dañina para salud pública fue la celebrada en Madrid, que presuntamente produjo gran cantidad de contagios del coronavirus. Así lo revelan además determinados informes que incomodan, y mucho, al Gobierno de Pedro Sánchez.

La periodista Rosa Montero desvincula el 8-M del aumento de contagios

Pero la sociedad está dividida. Son muchos los que consideran que aquella movilización no debía haberse celebrado por precaución, mientras que otros colectivos opinan que las marchas no fueron determinante para que se incrementara de manera signficativa el número de contagios. Entre estos últimos se encontraba la periodista y escritora Rosa Montero, quien en su cuenta oficial de Twitter, no dudó en apuntar que las manifestaciones del 8-M no influyeron en la propagación del virus, a diferencia de otro tipo de eventos que tuvieron lugar también ese fin de semana, como fue la Feria de Arco, un partido disputado en el estadio del Atlético de Madrid o la celebración de misas, además de la asistencia a bares, discotecas o cines.

De esta manera, la periodista desvincula la marcha feminista como posible causa del brote.

Mirad esto. Es muy didáctico. Y además faltan por contabilizar los millones que acudieron a misa (era domingo) y tal vez se dieron La Paz; los teatros, cines, conciertos, discotecas... pic.twitter.com/p7zXllzlia — Rosa Montero (@BrunaHusky) June 6, 2020

La respuesta del sacerdote Patxi Bronchalo a la periodista

Una teoría que no convence a muchos ciudadanos, que además han contestado a Rosa Montero afirmando que lo de menos es conocer la cifra de asistencias a eventos con grandes aglomeraciones, sino que lo que la gente se pregunta es por qué el Gobierno de España alentó a acudir a la manifestación del 8-M cuando ya disponían de información suficiente como para saber que su celebración traería nefastas consecuencias para la salud de los asistentes y familiares o entorno, que se podrían ver contagiados.

Uno de los que ha esgrimido este argumento ha sido el sacerdote Patxi Bronchalo, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro, quien en un tuit asegura que ni los seguidores que acudieron al fútbol aquel día ni los feligreses y fieles que acudieron a misa como cada domingo, eran conocedores de la gravedad de la situación, a diferencia de la clase dirigente del país.