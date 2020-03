Cinco películas cristianas que llegarán a los cines en 2020

El éxito de las películas basadas en la fe en los últimos años ha llevado a un resurgimiento de las películas cristianas que se estrenan a gran escala.

Hace dos años, la película "I Can Only Imagine", basada en la vida del cantante cristiano Bart Millard, recaudó más de 83 millones de dólares en total, superando todas las expectativas. Varia películas en 2019 también presentaron temas religiosos, como Overcomer, mientras otras películas de Hollywood destacaron la fe de los personajes y los individuos de la vida real que los actores retrataron. "Un hermoso día en el barrio", "Harriet" y "Aguas oscuras" fueron algunos de los estrenos más taquilleros de la corriente principal.

2020 busca continuar la tendencia y aquí tenéís una lista de 5 películas basadas en la fe que vienen este nuevo año.

1. "Todavía creo"

El galardonado cantante cristiano Jeremy Camp se prepara para el estreno de una película sobre su vida que cuenta la inspiradora historia de amor, pérdida y fe. El largometraje biográfico "I Still Believe" relata la historia del primer matrimonio de Camp con Melissa Lynn Henning-Camp, quien murió de cáncer de ovario en 2001, menos de un año después de casarse. El papel de Camp es interpretado por el neozelandés KJ Apa, quien es más conocido por su papel en la exitosa serie de televisión “Riverdale”

2. "Soy Patrick"

El actor John Rhys-Davies hará su regreso al entretenimiento basado en la fe como protagonista de la próxima película sobre la vida del santo patrón de Irlanda, Patrick. El inspirador docudrama, "I Am Patrick: The Patron Saint of Ireland", llegará a los cines el Día de San Patricio y tiene como objetivo iluminar a la gente sobre la poco conocida historia real de San Patricio. De CBN Documentaries y el director Jarrod Anderson, el largometraje presenta a Rhys-Davies, conocido por su papel en "El Señor de los Anillos", como el Patrick mayor.

“I Am Patrick” estará en los cines solo durante dos días, el 17 y 18 de marzo.

3. "Heavenquest"

La productora King Street Pictures ha publicado recientemente el tráiler de su próxima película de aventuras fantásticas basada en la fe, "Heavenquest: El Progresto del Peregrino", basada en la icónica novela de 1678 El Progreso del Peregrino de John Bunyan. El Progreso del Peregrino, la primera novela escrita en inglés, ha sido traducida a más de 200 idiomas y nunca se ha agotado. Ahora, la amada alegoría cristiana será recreada como una película en “Heavenquest”.

4. "Hogar dulce hogar"

Una nueva comedía romántica cristiana titulada "Home Sweet Home" también llegará a los cines en la primavera de 2020. La película basada en la fe es un romance de hoy en día. "Hogar dulce hogar" está protagonizada por la actriz, cantante, influencer, Natasha Bure y el actor Ben Elliott.

5. "No digas mi nombre"

Por último, la película "Don't say my name" está basada en la historia real de una superviviente de la trata de personas que escapó de sus captores. "La seguiremos en su angustioso viaje de supervivencia mientras navega por el camino de la recuperación", dice la sinopsis de la película.

"No digas mi nombre" ofrece a los espectadores un relato de primera mano de lo que sucede una vez que alguien escapa del cautiverio. "No digas mi nombre" será utilizado por organizaciones de trata de personas, escuelas y entidades privadas y corporativas para ayudar a difundir la conciencia.