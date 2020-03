Papa Francisco pide rezar por los gobernantes ante la pandemia del coronavirus

En la Misa celebrada esta mañana en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco mandó un mensaje al mundo y pidió rezar por los gobernantes que deben tomar decisiones ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Papa pide rezar por los gobernantes

“Continuamos a rezar juntos en este momento de pandemia por los enfermos, por los familiares, por los padres con los niños en casa y sobre todo yo quisiera rezar por las autoridades, ellos deben decidir, y muchas veces decidir sobre medidas que no le gustan al pueblo, pero es por nuestro bien. Muchas veces las autoridades se siente solas, no entendidas. Recemos por nuestros gobernantes que deben tomar las decisiones de estas medidas para que se sientan acompañadas por la oración del pueblo”, pidió el Santo Padre al inicio de la Eucaristía.

Francisco y el drama de la información que no baja al corazón

El Papa durante la homilía sobre el Evangelio de San Lucas en el que Jesús narra la historia de un hombre rico y un pobre, llamado Lázaro, se preguntó: ¿cuál sería el drama del hombre rico? Y dijo: “el drama de estar muy informado, pero con el corazón cerrado. El drama de la información que no baja al corazón. También esto nos sucede a nosotros, todos nosotros sabemos, porque lo hemos escuchado en el noticiero, o lo hemos visto en los periódicos, cuántos niños padecen el hambre hoy en el mundo, cuántos niños no tienen las medicinas necesarias, cuántos niños no pueden ir a la escuela, continentes con este drama, lo sabemos, pobrecillos, y continuamos, esta información no baja al corazón, y muchos de nosotros, muchos grupos de hombres y mujeres, viven esta separación entre lo que piensan y lo que saben y lo que sienten separado al corazón de la mente, son indiferentes, como el rico era indiferente al dolor de Lázaro, existe el abismo de la indiferencia”, advirtió el Papa.

El "cierre total" de Italia

Francisco se acordó de su visita a Lampedusa cuando pensó en “la globalización de la indiferencia”. “Quizá hoy nosotros aquí en Roma estamos preocupados porque parece que los negocios están cerrados, yo tengo que ir a comprar aquello, y parece que no puedo dar el paseo de todos los días...preocupados por mis cosas y nos olvidamos de los niños enfermos, olvidamos las pobres personas que están en las fronteras de los países buscando la libertad, los migrantes forzados que huyen del hambre, de la guerra y que solamente encuentran un muro, un muro hecho de hierro, un muro de alambre de púas, pero un muro que no los deja pasar”.

“Sabemos que existe eso, pero no va al corazón, no baja, nosotros vivimos en la indiferencia, la indiferencia de este drama de estar bien informados, pero no sentir la realidad de los otros, este es el abismo de la indiferencia”, subrayó Francisco.

“Pidamos hoy al Señor la gracia de no caer en la indiferencia. Que toda la información de los dolores humanos que tenemos bajen al corazón, y nos muevan a hacer algo por los otros”, ha concluido el Santo Padre.

Mientras tanto el Gobierno Italiano ha decidido aprobar el “bloqueo total” del país, con el cierre de todos los negocios, incluidas tiendas, bares y restaurante, a excepción de los que ofrecen servicios de primera necesidad, como supermercados o farmacias, durante “un par de semanas”.

