El obispo auxiliar de Los Ángeles defiende el legado de san Junípero Serra

Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, visitó este sábado la misión de santa Ynez, en la que vive una comunidad de frailes Franciscanos. «No nos gusta la manera en la que Junípero Serra ha sido caracterizado», afirmó en un video. Durante su visita a la comunidad franciscana, Barron contó que unos manifestantes habían acudido a manifestarse pidiendo derribar la estatua que la Iglesia tiene. «Cuando vino la protesta, después de la misa, un grupo de frailes entre los que estaban muchos novicios se quedó aquí: rezamos el rosario y cantamos mientras se desarrollaba la protesta», contó el prelado.

Friends, yesterday I spent the whole day at the Mission Santa Ynez offering Mass, praying the Rosary, and defending the legacy of St. Junipero Serra from protestors demanding the removal of his statue from our church property. The day ended peacefully. (1/2) pic.twitter.com/lwj6F8Cqdf