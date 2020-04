El Movimiento Cultural Cristiano pide "no olvidar a los 400 millones de niños esclavos"

El Movimiento Cultural Cristiano pide "no olvidar a los 400 millones de niños" que viven en condiciones de esclavitud en el mundo, con motivo del Día internacional contra la Esclavitud Infantil, que se celebra hoy, jueves 16 de abril.

"Mientras que la humanidad se halla inmersa en una pandemia mundial a causa del coronavirus, no podemos olvidar a los últimos de la tierra, que también sufrirán esta plaga. Será una losa más sobre sus vidas. Por eso hemos de seguir denunciando las causas de la miseria, las causas de la esclavitud de millones de niños", subraya el movimiento en un comunicado.

Según afirman, una de las principales causas de esta situación es "una economía que mata". "Y mata de muchas maneras. Nos presentan una falsa ecología que oculta el drama de la esclavitud infantil. La transición a una economía 4.0, dónde las energías 'limpias' sustituyan a las fósiles, no se ha planteado acabar con la esclavitud infantil salvo cuándo ésta sea menos rentable que la robotización. La infancia empobrecida es tratada como los combustibles fósiles", lamentan.

Entre tanto, denuncian que "el cobalto que necesitan Apple, Google, Dell, Microsoft o Tesla se paga con la sangre de menores privados de su infancia". En concreto, se refieren al caso de 14 menores muertos por derrumbes en una mina de cobalto de República Democrática del Congo (RDC) cuyas familias han presentado una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo en la que denuncian trabajos forzados y abusos.

No olvidar a los menores en estos momentos de emergencia

También recuerdan la situación de los niños que sufren la violencia y la guerra "en la que están sumidas de forma casi crónica inmensas regiones del planeta". "El mapa no sólo abarca las sempiternas zonas de conflicto oficial o declarado del Sahel africano o del Próximo Oriente, sino todos los llamados Estados 'fallidos', frutos de la geopolítica del caos", señalan.

El Movimiento cita el caso de Venezuela que "se ha convertido, por ejemplo, en el país más violento del mundo con más de 30.000 asesinados

en el 2019, la mayoría jóvenes"; o el de las 62 millones de personas viviendo en campos de refugiados. "En todas estas zonas, al menos el 50% son menores. Menores que, si sobreviven, no habrán conocido nada más que la violencia y la guerra en su infancia. Niños y jóvenes que serán el pasto de la economía criminal de las bandas, las drogas o la trata y la prostitución", advierten.

También se refieren a los niños migrantes solos, a los que "la burocracia de las etiquetas les ha bautizado con un eufemismo: los Menores No Acompañados (MENA)". "Es la infancia y la juventud huérfana y errante que llama a nuestras puertas cerradas, que desafía nuestro espejismo de bienestar. Sus historias son la cara oculta de este jardín 'verde' y 'sostenible' que se está construyendo sólo para las minorías satisfechas", subrayan.

Por ello, piden no olvidar a todos estos menores incluso en estos momentos de emergencia. "Ellos no son sólo 'los residuos' que hay que reciclar con asistencialismo. Ellos son el auténtico rostro de nuestra economía global neocapitalista. Mientras existan, nadie puede decir que es libre. Y mucho menos, fraterno. Somos responsables de nuestros hermanos que sufren la enfermedad del coronavirus, pero también hemos de ser responsables de todos los niños esclavos. Estos niños, no lo olvidemos, serán también parte de los más vulnerables ante cualquier epidemia", zanjan.