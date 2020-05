El mensaje que ha compartido el exportero del Real Madrid, Keylor Navas, que no deja indiferente a sus fans

El exportero del Real Madrid y actual guardameta del PSG, Keylor Navas, ha invertido su tiempo en estos meses de crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus en reflexionar y mirar hacia su interior. Se ha acercado a Dios desde su país de origen, Costa Rica, donde se encuentra en estas semanas junto a su pareja, Andrea Salas. Sus profundas creencia ya vienen desde su infancia, pero ha tenido tiempo de indagar aún más en su fe y, estos días, ha compartido con sus seguidores una reflexión sobre cómo Dios cumple con sus promesas y nos inunda de esperanza.

El testimonio de fe de Keylor Navas

"Quiero hablarles sobre cómo Dios nos da esperanza y fortaleza. A veces vemos muchas promesas que Dios nos ha dado, pero no llegan, parece que no se van a cumplir nunca y peor aún podemos estar pasando momentos sumamente complicados, momentos de sufrimiento y decimos: ¿Dónde están esas promesas?"

A continuación, el portero ha expicado cómo se enfrentó a esta situación en su vida cuando era un chaval: "Yo recuerdo cuando tenía 16 años que una señora me dio una palabra de Dios y me dijo que yo iba a jugar en el extranjero. Eso lo guardé en mi corazón". El exjugador del Real Madrid detalló que no fue sencillo entender cuándo era el momento de dar el salto al exterior, sin embargo él nunca perdió la fe y confió en el mensaje que Dios le había dado.

"Yo tenía toda la convicción de que Dios lo iba a cumplir en algún momento. Iban pasando los años y pasando los años y esa promesa no se veía cumplida en mi vida, pasé momentos donde la gente me decía que eso era totalmente imposible, que el jugar en el extranjero no iba a ser para mí, que yo no me iba a ir de donde estaba y muchos comentarios fueron negativos... Pero la esperanza de que Dios iba a hacer eso realidad estaba en mi corazón. Seis años después pude ver la promesa hecha realidad en mi vida. Creo que esos fueron momentos duros, pero son importantes para forjar nuestro carácter".

El pasaje bíblico al que ha recurrido Keylor Navas

Keylor Navas entiende que hay que comprender que las situaciones Dios las da por hechas en el momento que Él considera, y cuando la persona está lista para asumir el nuevo reto.

"Cuando Dios nos da lo que prometió es porque nuestro corazón está preparado para hacer las cosas de la mejor manera, hay un versículo en la Biblia que les quiero compartir, Isaías 41:10: 'No tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa' Me gusta mucho ese versículo porque Dios nos manda a que seamos fuertes, que no tengamos temor y sobre todo nos dice que Él estará ahí con nosotros", recalcó.

Después, Keylor añadió otro ejemplo más, basado en la historia bíblica de José en Egipto. "A José Dios le hablaba en sueños y le reveló que él iba a sobresalir sobre sus hermanos y que sus hermanos se iban a postrar sus pies. Esto ocasionó mucha envidia, a tal punto, que ellos lo querían matar, ellos intentaron matar a su hermano, al final no lo lograron, pero si lo vendieron a los egipcios. Él se fue como esclavo, pasó hasta por la cárcel injustamente. Todos podemos pensar que él dijo: ¿Dónde está la promesa de Dios? Estoy en un lugar totalmente lejano a lo que Dios me había prometido... ‘Al final podemos ver cómo José llegó a ser el segundo detrás del faraón, donde él pudo hallar a todo el pueblo, a sus hermanos, él tenía un puesto sumamente importante. En nuestra vida debemos ser luchadores, debemos tener esperanza como la tuvo José en esta historia y tenemos que saber que Dios no es como los mortales, que cuando Dios nos da una promesa Él la cumple porque Él no cambia de opinión", comentó.

Por último, Keylor ha llamado a la esperanza: "Yo quiero mandarles un abrazo muy grande a todos y decirles que tengan esperanza, fortaleza y que si Dios les dio una promesa que la abracen con todas sus fuerzas, que la guarden en su corazón y que esperen el momento en que Dios sepa que su corazón está preparado para ver lo que para nosotros es imposible, porque para Él es posible. Entonces Él hará realidad esas promesas, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga", concluyó.