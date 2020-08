Las 5 fotos más impactantes que nos ha dejado Papa Francisco durante estos meses de pandemia

Durante estos meses Papa Francisco nos ha dejado algunas instantáneas que vamos a recordar para siempre, fotos históricas que ya entran en la historia. Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, y hemos elegido 5 fotos en las cuales el Santo Padre ha sido el protagonista absoluto.

El 19 de agosto de 1839 Luis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último inventó: el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. Pero el Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara que ha ido aumentando su difusión e importancia, de forma que ahora se celebra en todo el mundo.

Con motivo de esta celebración hemos querido volver a ver 5 fotos de Papa Francisco, durante estos meses en el que el mundo ha estado marcado por la pandemia. 5 fotos impactantes, históricas.

1 - Bendición Urbi et Orbi

Era el 27 de marzo cuando Papa Francisco impartió una bendición 'Urbi et Orbi' extraordinaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus, desde una plataforma situada en medio de una Plaza de San Pedro vacía y lluviosa, en la que recordó que, como los discípulos en su momento, todo el mundo está en la misma barca para luchar contra este mal.

Francisco subrayó aquel día que al igual que ellos, a la humanidad le ha sorprendido una "tormenta inesperada y furiosa". "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos", relató el Santo Padre

2 - La bendición al mundo entero delante de una plaza vacía

Ese mismo día, después de haber impartido la Bendición entró en la Basílica para un momento de oración y al acabar quiso bendecir el mundo entero delante de una plaza vacía. Un gesto histórico que seguramente no vamos a olvidar durante mucho tiempo.

En aquella ocasión además el Papareivindicó a tantos compañeros de viaje que fueron ejemplares y que ante el miedo reaccionaron dando la propia vida. De ellos, dijo que eran personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, estuvieron escribiendo en aquel momento los acontecimientos decisivos de la historia actual.

Se refería así a médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y "tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo".

3 - El paseo por una Roma triste y vacía

Unos días antes de esa Bendición Urbi et Orbi, el 15 de marzo, Papa Francisco quiso salir del Vaticano para recorrer las calles de una Roma triste y vacía. Francisco abandonó el Vaticano de "forma privada" y acudió a la iglesia de San Marcello, recorriendo a pie una parte de la Vía del Corso, completamente desierta por las restricciones de movimiento impuestas, en ese momento, en todo el país para contener la propagación del virus.

Previamente Francisco había acudido a la basílica de Santa María La Mayor para rezar ante el icono bizantino de la Virgen "Salus populi romani", muy apreciado por los fieles y venerado durante los siglos en tiempos de guerras, pestes o carestías. Con su oración el pontífice invocó el final de la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero.

4 - Una Pascua inolvidable

Durante el mes de Abril se celebró en el Vaticano una Pascua inédita, sin Vía Crucis en el Coliseo y con todas las celebraciones en una Basílica de San Pedro vacía. Bergoglio se quiso acordar en aquel momento también de la Unión Europea: "Este no es el momento de la indiferencia, porque todo el mundo está sufriendo. Jesús resucitado, dé esperanza a todos los pobres, a los que viven en las periferias, a los refugiados y a las personas sin hogar. No les dejemos solos. Que no pierdan las necesidades básicas, que son más difíciles de encontrar, ahora que muchas empresas están cerradas. Este no es el momento del egoísmo, porque el desafío al que enfrentamos nos une a todos y no hace ninguna diferencia de personas" dijo el Santo Padre.

5 - Un Ángelus inédito delante de Plaza San Pedro sin fieles

Durante las primeros meses de la pandemia Plaza San Pedro estuvo cerrada al publico. Sin embargo, el Papa Francisco quiso seguir bendiciendo el mundo desde la ventana del Palacio Apostólico, cada domingo a las 12. Otra imagen impactante de una plaza vacía.