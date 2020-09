Las condiciones en las que la escuela concertada recibirá las ayudas públicas para adaptar sus aulas

Antes de finalizar el mes de septiembre, el Gobierno de España transferirá a las Comunidades Autónomas una partida de 2.000 millones de euros para que los centros educativos adapten sus aulas y espacios a la situación provocada por la pandemia del COVID-19. La orden se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Ya se ha sabido que las comunidades de Andalucía, Madrid y Cataluña se repartirán la mitad de estos fondos. Corresponderá a las CCAA repartir entre los centros educativos estos fondos. Y en este punto cabe preguntarse... ¿estará la Escuela Concertada incluida en el reparto?

En COPE.es hemos planteado esta pregunta a buena parte de las delegaciones autonómicas de Escuelas Católicas. Las respuestas son dispares, aunque todas ellas confían en que finalmente estarán incluidas en la partida presupuestaria. No es para menos, si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro alumnos en nuestro país estudian en estos centros.

A continuación, les ofrecemos en qué punto se encuentran las negociaciones entre los gobiernos autonómicos y Escuelas Católicas para el reparto de dichos fondos necesarios para adaptar los centros a la realidad actual. En lo que coinciden todas las delegaciones es que la partida presupuestaria es aún incierta, si bien es cierto que el grado de disposición entre los ejecutivos regionales varía, así comos los avances en las negociaciones.

Andalucía

No está muy contenta Escuelas Católicas de Andalucía con el Gobierno de Moreno Bonilla y Juan Marín (PP y Ciudadanos), ya que a día de hoy se desconocen las ayudas que recibirán los centros concertados andaluces. Afirman que la Consejería de Educación se ha comprometido a estudiar las demandas de Escuelas Católicas aunque, tal y como han publicado en Twitter, de momento se sabe poco.

Aragón

Escuelas Católicas de Aragón se muestran confiados en la posibilidad de un acuerdo a finales de esta semana que permitan realizar las mejoras y las sustituciones inmediatas en el profesorado caso necesario. Tal y como han precisado a COPE.es, se han de contratar cuarenta profesores para poder comenzar el curso con garantías, y añaden que el material 'anti-COVID' llegará a lo largo de esta semana.

Asturias

El verano ha sido largo para Escuelas Católicas en Asturias, que ha servido para alcanzar un primer acuerdo con la administración autonómica por el cual, los alumnos desde Infantil y hasta Sexto de Primaria verán reducidas su ratio por aula entre 20 y 21 alumnos para de esta manera respetar la distancia de 1,5 metros.

Sin embargo, desde Escuelas Católicas lamentan que la pasada semana la Consejería de Educación les hiciera llegar una propuesta por el cual, en la ESO esa ratio pasaría a ser de veinte a treinta, sin dotación presupuestaria para realizar un desdoble. Un problema que se agrava, según los responsables de Escuelas Católicas en Asturias, en Segundo de la ESO.

Cantabria

Satisfacción en la Escuela Concertada cántabra, tras conocer que no se quedarán fuera del reparto. No obstante, consideran injusto que los recursos para la contratación de más profesorado se asignaran en julio para los centros públicos, mientras que para la Concertada aún no han llegado.

Por otro lado, se desconoce qué recursos otorgarán desde la administración autonómica para la compra de material extra de limpieza.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la contratación de un total de 3.000 profesores para generar nuevos agrupamientos o impulsar un plan de refuerzo. Sin embargo, los centros concertados tan solo participan en la convocatoria de planes de refuerzo.

Sí que estará en igualdad de condiciones respecto a la pública en el plan integral de digitalización, que contempla la adquisición de más de 72.000 nuevos ordenadores y tabletas para el alumnado.

Por otro lado, Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha afirma que los centros concertados recibirán dos mascarillas reutilizables por profesor y un bidón de hidrogel de 5 litros (al igual que en los centros públicos). Sin embargo, no se suministrarán mamparas de metacrilato a los centros concertados, aun cuando no puedan cumplir medidas de distanciamiento social y no tengan posibilidad de desdoblar aulas.

También quedan excluidos los centros concertados del plan de refuerzo de limpieza en los centros, de la contratación de personal extra para servicios de comedor, adecuación de espacios y obras para mejorar la accesibilidad, adecuación de espacios y compra de equipamiento o de la contratación extraordinaria de personal técnico de riesgos laborales.

Castilla y León

El Gobierno de la Comunidad castellano-leonesa está preparando una subvención directa para el pago de los materiales adquiridos en los centros concertados entre los meses de abril y hasta el próximo noviembre. Una partida que contará, según Escuelas Católicas, con una partida mínima de 700 euros por centro, y un máximo de 1.700 euros.

La cantidad dependerá directamente de las dimensiones de la escuela. Asimismo, el Ejecutivo se compromete a incrementar el cupo de profesorado para propiciar los desdobles. Sin embargo, el número de docentes se prevé que sea escaso, de unos 200 profesores, cuando Castilla y León dispone de un total de 180 centros concertados en la región.

Extremadura

Cierta preocupación en Escuelas Católicas de Extremadura tras solicitar al Gobierno de Fernández Vara una partida en concepto de ayudas para limpieza, hidrogel, desinfección o material informático, al igual que se le han asignado a los centros públicos.

Desde Escuelas Católicas lamentan que no haya ninguna ayuda para sus centros. Apuntan que en lo único que recibirán alguna subvención es en el reparto de algunas mascarillas y en algún profesor de apoyo, pero que no es suficiente para poder cumplir la normativa sanitaria.

Por otra parte, a día de hoy, subrayan, desconocen cómo tienen que organizar los centros, ni cuales van a contar con algún profesor de apoyo y con cuántos. Todo está en el aire, aseguran desde la delegación extremeña de Escuelas Católicas.

Galicia

A día de hoy, la Escuela Concertada gallega tan solo tiene un compromiso telefónico con el Gobierno de Núñez Feijóo de que recibirán las ayudas, pero sin conocer la cuantía ni el destino de esos fondos (material o contratación de profesorado). Tal y como informaban a COPE.es, aún no hay nada concretado.

Escuelas Católicas de Galicia precisan además que en la escuela pública ya se han contratado más docentes gracias al plan 'Contrato-Programa' de la Xunta, y a los que la Escuela Concertada no puede aspirar.

Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP-Ciudadanos) ya ha anunciado que el reparto será proporcional al número de alumnos en la Escuela Pública o Concertada. Desde Escuelas Católicas de Madrid, esperan que el Ejecutivo de Díaz Ayuso cumpla y la tarta se divida de manera equitativa. Una asignación que, como remarcan a COPE.es, será para la compra de materiales que garanticen la seguridad del alumnado, el profesorado y administrativos.

Valencia

Mejor es la situación en la Comunidad Valenciana, donde ya se ha publicado en el Diario Oficial de la región la dotación económica para cada centro. Tanto es así que en la Escuela Concertada, los profesores han podido ser contratados desde este 1 de septiembre. En cuanto a la dotación económica, se conocerá en los próximos días.