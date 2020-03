La Iglesia española da un paso al frente contra los abusos con la creación de las oficinas de denuncias

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha dado cuenta sobre los asuntos más relevantes abordados durante la Asamblea Plenaria del organismo episcopal, reunido desde el pasado lunes en su sede madrileña. Buena parte de la sesión se ha destinado a renovar los cargos de la CEE, en el que el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ha sido elegido presidente.

No obstante, el portavoz de la CEE ha querido recalcar lo expuesto por el presidente saliente, Monseñor Ricardo Blázquez, en cuyo discurso de apertura de esta asamblea plenaria, afirmó que “las elecciones no son un reparto del poder, sino una distribución de las colaboraciones para contribuir lo más adecuadamente posible al sentido mismo de la Conferencia Episcopal y la misión que ha recibido en su misma constitución. Las elecciones no son oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio”.

Oficinas de denuncias de abusos sexuales a menores y personas vulnerables

Uno de los principales asuntos abordados por parte de los obispos en la Asamblea Plenaria, tal y como ha remarcado el obispo auxiliar de Valladolid, es acerca de la puesta en marcha de las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables, a las que obliga el motu proprio “vos estis lux mundi” del Papa Francisco.

Al respecto, las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Pamplona y Tudela, Santiago de Compostela y Valladolid, han optado por una oficina metropolitana para todas las diócesis circunscritas. En cambio ,las diócesis de las Provincias eclesiásticas de Burgos, Granada, Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Toledo y Valencia han acordado organizarse por oficinas diocesanas propias.

También el Arzobispado Castrense de España ha constituido una oficina arzobispal. La provincia eclesiástica de Sevilla también ha constituido una oficina para la propia Archidiócesis, a las que se han añadido las sufragáneas de Cádiz y Ceuta así como Huelva. Por su parte las diócesis sufragáneas de Asidonia-Jerez, Canarias, Córdoba y Tenerife, han optado por constituir oficinas diocesanas propias.

Finalmente, en relación con las diócesis de Barcelona y Tarragona, únicamente se han constituido oficinas diocesanas propias en la Archidiócesis de Tarragona, y las sufragáneas de Solsona y Vic. El resto de las diócesis de Cataluña están esperando a esta Asamblea Plenaria para determinar la opción que adoptarán.

Así las cosas, Monseñor Argüello ha precisado que “después de los diálogos, en las próximas semanas, antes del 31 de mayo, las diócesis que no hayan aún puesto en funcionamiento estas oficinas podrán hacerlo con los criterios dados y las experiencias compartidas”.

El portavoz de la CEE ha manifestado que su puesta en marcha constituye “un paso más de la Iglesia española de prevenir y acoger a las victimas, recibir las denuncias, comunicarlas a las autoridades civiles en caso de resultar veraces, y cuidar de los que se ven afectados por esta cuestión tan dolorosa para la iglesia, que quiere contribuir a compartir nuestra experiencia y ayudarnos unos a otros para erradicar todo tipo de abusos especialmente a niños y vulnerables”.

Instrucción Pastoral sobre acompañamiento en la muerte

Los obispos han conocido el proyecto de borrador de la Instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. Anuncio de la Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones. En la redacción del documento trabajan de manera conjunta las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y para la Liturgia.

La base de esta Instrucción serán las «orientaciones pastorales» firmadas por los obispos con motivo de la publicación del Ritual de Exequias. Así, se han planteado cinco puntos que pueden servir como esquema para desarrollar el nuevo documento: el sentido de la muerte del cristiano; el sentido de las exequias cristianas; sentido y significado de la inhumación y de la incineración; normas sobre la inhumación y de la incineración; y la pastoral con ocasión de la enfermedad, muerte y exequias de los cristianos.

Los obispos han iniciado el diálogo para elaborar los criterios pastorales de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2026, cuando están a punto de concluir los de este quinquenio.

La Plenaria ha dado el visto bueno para solicitar a la Congregación para el Clero una prórroga de la vigencia de las Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas para un nuevo sexenio. También han aprobado, a propuesta de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, adelantar la Jornada de Infancia Misionera al tercer domingo de enero. Actualmente se celebraba el cuarto, pero desde este año coincidía con la nueva Jornada que ha convocado el Papa Franciscopara este día, el Domingo de la Palabra.

Distintas informaciones

La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado y valorado el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida” que se ha celebrado en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Han participado más de 2.000 personas procedentes de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de toda España, acompañados por la mayoría de los obispos españoles. El principal objetivo de este congreso es la dinamización del laicado en España partiendo del protagonismo y la participación de los propios laicos.

Además, han recibido información sobre el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) por parte de su director general Luis Ángel Plaza Lázaro, con ocasión de la celebración de su centenario.