El detalle sobre el videoclip de Isabel Pantoja que ha pasado desapercibido y que emocionará a muchos

La artista sevillana Isabel Pantoja ha vuelto por todo lo alto con su nuevo videoclip 'Enamórate', que se dio a conocer al gran público el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín. Un verdadero regalo para los fans de la tonadillera. En cualquier caso, su nuevo álbum saldrá en otoño.

La Virgen del Pilar, muy presente en el videoclip de Isabel Pantoja

En el vídeo, grabado en un teatro, la artista ejerce tanto de artista sobre el escenario como de público para invitar al público a enamorarse. Más allá del glamour y el arte que desprende su voz y su música, quizá haya pasado desapercibido para muchos un detalle que aparece reflejado en el videoclip, y es la presencia de la Virgen del Pilar.

No es la primera vez que Pantoja muestra su devoción hacia esta imagen. En esta ocasión, aparece al inicio del vídeo, en el momento en el que la tonadillera está maquillándose y peinándose ante el espejo, preparándose así para salir al escenario.

Concretamente, aparecen dos imágenes de la Virgen del Pilar, junto a los cordones de varias medallas. Una de las vírgenes se ve reflejada con un manto blanco y el nombre de Isabel bordado en él.

Un amor que viene de lejos

No es nueva la devoción y el amor que una de las artistas más reconocidas de nuestro país, tanto en nuestras fronteras como en el exterior, siente hacia la Virgen del Pilar. Ya hace muchos años, Isabel Pantoja aseguraba que en su camerino siempre había una.

Pero no solo la Virgen del Pilar, ya que la Virgen del Rocío, el Gran Poder, la Esperanza Macarena o la Trianera (estas tres últimas realizan su estación de penitencia en la Madrugá sevillana del Viernes Santo) también son algunas de las vírgenes en las que siempre se ha apoyado la tonadillera para salir adelante en los momentos difíciles que le ha tocado vivir a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

De hecho, en los días previos de su participación en el programa 'Supervivientes' en su edición de 2019, afirmó que uno de sus pesares antes de viajar a Honduras era “no poderme llegar y dejar aquí a mi Virgen del Rocío y a mi Virgen del Carmen, pero sé que siempre están conmigo", revelaba con cierta tristeza.

Concierto en Madrid

Su nuevo single ya forma parte del repertorio que Isabel Pantoja utiliza en sus conciertos, como fue el caso del pasado 6 de marzo, cuando la tonadillera ofreció un concierto en el WiZink Center de Madrid. Hacía tres años que la sevillana no daba un concierto en la capital de España.

Letra de su nueva canción

Estás enamorado

No puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí

Sin ser correspondido

Viviendo en el olvido

Llorando y sufriendo sin alivio

Viviendo por vivir

Háblale

Decídete, ve y dile

Lo mucho que le amas

Porque quizás mañana

Ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor

Enamórate

Enamórala

Enamórense

El amor está

En tu corazón

En su corazón

Todo es que se encuentren y hablen del amor

Yo sabré comprenderles

Y aceptar que la suerte

No está a mi favor

Pero háblale

Decídete, ve y dile

Lo mucho que la quieres

Y dile que me hiere

Si te dice que no

Porque no puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí

Enamórate

Enamórala

Enamórense

El amor está

En tu corazón