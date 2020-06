La decisión unilateral del PSOE y Podemos de Alcorcón contra una hermandad religiosa querida entre los vecinos

Los más de 300 hermanos que integran la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón han recibido en los últimos días un importante mazazo después de que el Ayuntamiento de la localidad madrileña, gobernado por el PSOE y Ganemos Alcorcón, hayan decidido, de manera unilateral y sin previo aviso, romper con el contrato de cesión del local donde desempeñaban sus labores religiosas y solidarias, como la recogida de alimentos, organizar cineforums o dar clases particulares a los jóvenes.

Un contrato que recogía que la hermandad podía hacer uso del local por un periodo de veinte años. Son muchos los colectivos del municipio quienes consideran que detrás de esta decisión de la alcaldesa, la socialista Natalia de Andrés, se esconde un intento por atacar la fe de los devotos de la cofradía, motivado por tintes políticos e ideológicos.

La hermandad, a través de un comunicado, aseguró que no habían recibido ningún tipo de notificación por parte del Equipo de Gobierno ni la concejalía que comete la cesión de locales municipales. Según el mismo comunicado de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, aún no se les ha ofrecido un espacio alternativo donde poder seguir desempeñando su valiosa labor en la sociedad alcorconera.

Gracias por el apoyo público ayer de los partidos de la oposición del @AytoAlcorcon;de las hermandades de #Madrid y otros lugares de #Espana; de los costaleros y cuerpo de capataces; y de los hermanos, fieles y vecinos que defienden la labor de su @NazarenoySpes en #Alcorcónpic.twitter.com/GNDd7ZDDZ8 — Hdad.NazEspAlcorcon (@NazarenoySpes) June 20, 2020

El Equipo de Gobierno pretende destinar el local que hasta ahora ocupaba la hermandad como cantón de la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA), con el objetivo de propiciar la organización de los servicios de limpieza en la zona centro de Alcorcón.

La propia regidora explicó que era necesario este cambio, bajo el pretexto de que hasta ahora ESMASA se encontraba en un local demasiado pequeño y antiguo, y añadía que la cláusula del convenio recogía la posibilidad de finalizar el contrato de cesión en función de las necesidades públicas. La primera edil socialista además afirmó que buscarán una nueva ubicación para la hermandad.

La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón no solo se ha mostrado molesta por la medida tomada por el Gobierno Municipal, sino que recuerdan que aquel local le fue cedido en condiciones pésimas, por lo que durante el año que ha perdurado el contrato (firmado por el anterior Equipo de Gobierno del PP), han tenido que realizar un importante esfuerzo para adecentar el espacio. Un trabajo sucio que no les correspondía y que, como afirman, no ha servido para nada.