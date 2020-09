'Cuando el sexo te atrapa', causas y soluciones a la adicción a la pornografía: "Es una pandemia oculta"

Esta semana el vicario parroquial de la Asunción de Valdemoro y colaborador del consultorio 'Creer hoy' de COPE.es, el Padre Patxi Bronchalo, presenta su segundo libro 'Cuando el sexo te atrapa', publicada por la editorial 'Nueva Eva'.

Un título sugerente que cumple su función a la perfección: atrapar al lector y arrojar luz sobre otra de las pandemias que sufre nuestra sociedad, pero mucho más silenciosa que el coronavirus, como es la pornografía: “Es un consumo que atrapa a jóvenes y adultos, rompe familias e impide vivir sanamente la sexualidad, desde la utilización de la mujer y pasando por un concepto irreal de lo que implica el sexo”, ha explicado a COPE.es el autor de la obra en esta semana de presentación.

Así las cosas, la intención de'Cuando el sexo te atrapa', no es otro que ofrecer esperanza, aprender a reconocer las heridas que nos deja esta lacra y que, con la ayuda necesaria, es posible salir de este consumo pernicioso: “No es lo mismo una caída esporádica o de manera habitual, que es ya un vicio, a una adicción incontrolada. Yo mismo durante la adolescencia me daba cuenta de que estaba atrapado por ella”, confiesa el Padre Patxi Bronchalo.

El testimonio de un joven que superó la adicción a la pornografía

Pero sobre todo, el autor ha querido reflejar algunos testimonios que, como sacerdote, ha tenido oportunidad de escuchar en el confesionario. El vicario parroquial de Asunción de Valdemoro ha compartido con los usuarios una de las historias que más le impactó, y que recoge 'Cuando el sexo te atrapa': “Era un chico joven que durante años había estado muy enganchado, y eso le había llevado incluso a perder la relación con su novia y caer en una depresión. Veía que era incapaz de amar a una mujer por cómo es. Y el chico, haciendo un camino con ayudas de amigos, de la confesión con un sacerdote y un psicólogo especialista... hizo un camino que le ha llevado al consumo cero de pornografía. Ahora tiene otra novia a la que quiere mucho y se casarán pronto”, explica el Padre Patxi.

Testimonio como los de este joven demuestran que de la pornografía se puede salir, y no hay que perder la esperanza. Un mundo que, tal y como recuerda el sacerdote, es muy machista, al denigrar a la mujer. Sin embargo, matiza que el consumo entre mujeres es cada vez más frecuente: “Entre los chicos parece más habitual y entre las mujeres algo avergonzante. En menores de 30 años, el 90% de chicos han consumido pornografía en el último mes, mientras en chicas la tasa es de un 60%, quizá por reticencias a decirlo. Hay un tabú a la hora de decir que no afecta a las mujeres”, subraya el Padre Patxi Bronchalo.

El cambio que experimentó la sociedad respecto al sexo

A su juicio, la concepción del sexo en nuestra sociedad llegó en la década de los sesenta, con la conocida como “Revolución sexual”, que vino a separar el amor del sexo: “Se estableció una diferencia entre amar y usarse. Usarse es lo contrario a amar, como decía San Juan Pablo II. A partir de ahí hemos recibido esto culturalmente en cines, series... y eso no funciona. Deja una insatisfacción muy grande”.

Una tendencia que se vio multiplicada con la llegada de Internet a nuestras vidas: “La red ha traido muchas cosas buenas, pero también un fácil acceso a la pornografía. Antes tenías que ir a escondidas a un quiosco de otro barrio que no fuera el tuyo para comprar la revista... ahora ya no es así”.

¿Cómo hacer frente a la pornografía?

Para hacer frente a esta pandemia social y oculta, el autor de 'Cuando el sexo te atrapa' considera que es necesario realizar un trabajo personal en cada uno de nosotros: “El primer paso es reconocer que eres adicto y pedir ayuda. Pero a nivel social es necesario caer en la cuenta de que esto es un problema de salus pública. En EEUU ya está reconocido así. No me cabe duda de que hay que restringir los accesos a la pornografía. Pero no tenemos que ser ingenuos, detrás de ello hay negocios que mueve miles de millones de euros al año”, alerta el Padre Patxi.

Por ello, apunta el colaborador de COPE.es, esta concienciación ha de ser social: “Cuando yo era pequeño en los colegios nos daban clases de concienciación contra la droga. La ponografía también lo es. Pero entre las familias hay poca educación sexual”, lamenta el sacerdote quien alerta que como sigamos por este camino, el problema se va a multiplicar.

Y es que la pornografía, además de crear una adicción insana y una concepción machista del sexo, está muy vinculado al maltrato a la mujer: “Hay estudios que revelan que un 70% de las escenas que se graban en la pornografía hay algún tipo de violencia que no se ve porque no son palizas, pero se insulta, se golpea, se denigra... y esto va formando la educación sexual de muchas personas. En adolescentes esto es terrible, porque a la mayoría no se les habla en casa de la educación sexual. También está relacionada con la pederastia, las violaciones con 'manadas'... detrás de todo ello hay alguien que consume porno y la adicción le lleva a cosas más fuertes, pudiendo llegar incluso a afectar a niños”.

"El sexo es bueno"

En cualquier caso, el vicario parroquial de la Asunción de Valdemoro apunta que el sexo es buenísimo y así lo establece la Iglesia, ya que de lo contrario “no estaríamos tu y yo aquí”. La sexualidad, remarca el sacerdote, “es un regalo puesto por Dios, y estamos incompletos, porque necesitamos del otro. La Iglesia nos enseña a ordenar la sexualidad para ser felices y hacer felices a otros. El sexo es estupendo para que seas feliz, pero que mal usado y denigrado pues te atrapa y te destroza el corazón”, reflexiona en COPE.es el Padre Patxi Bronchalo.