En Valencia, los días 21 y 22 de mayo se ha celebrado un congreso sobre el pensamiento cristiano de Julián Marías, organizado por la Cátedra Fides et Ratio y la Cátedra de Teología de la Universidad Católica de Valencia.

Dicho congreso estuvo dedicado al filósofo cristiano, considerado uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. José Luis Sanchez, vicario episcopal y director de ambas cátedras, realizó la conferencia inaugural y, al finalizar el congreso, leyó las conclusiones. Religión en Libertad se ha hecho eco de la noticia:

10 conclusiones sobre la relación de la fe y la filosofía según Marías

1. Julián Marías muestra la racionalidad de la Fe con argumentos filosóficos.

2. La persona, innovación radical de la realidad tal y como Julián Marías la concibe, no se puede reducir a realidades dadas. Es nueva y de la nada, “ex novo” y “ex nihilo”. Por tanto, hay un acto de creación, el hombre es una creatura.

3. La perspectiva cristiana ha influido en creyentes y no creyentes, reconociendo el acontecimiento cristiano como el más importante de la historia de la humanidad. Por ello, se habla de “antes” y “después” de Cristo.

4. Tenemos argumentos filosóficos para poder decir que la Creación es intelectualmente entendible. ¿Por qué la segunda re-creación de la carne, “la resurrección”, con el mismo argumento no es posible? Sería la segunda innovación radical de la realidad.

5. El interior de la persona es fuente de sabiduría. No todo viene de los sentidos, si no que la realidad única e irrepetible de cada hombre, tiene que ver con la novedad creadora que hay en la misma persona.

6. El concepto de razón “aprehensión de la realidad en su conexión”, permite adentrarnos en el pensamiento que Marías recoge de Unamuno “si yo tengo sed, en algún lugar tiene que haber agua”. La razón, diferenciada de la inteligencia, tiende a la búsqueda de la Verdad.

7. El cristianismo ha producido una herencia cultural en todos los ámbitos. Tenemos que proponer a todos esta realidad, para que nadie pueda decir que no se le comunicó la razón de la Esperanza Cristiana en la vida perdurable.

8. La libertad que al hombre le ha sido dada, le permite no ser reducible ni a genética, ni al medio ambiente, ni tan siquiera a su Creador, al que le puede decir que no. El concepto de persona no sólo es “qué soy yo”, sino “quién soy”. Distinguiendo lo biológico de las distintas y posibles trayectorias biográficas.

9. El cristianismo, desde las Sagradas Escrituras, Santos Padres, filósofos y teólogos, ha contribuido a ser la religión del diálogo permanente de la fe con la razón: el logos sustituye al mito.

10. La estructura empírica que Marías constituyó, nos lleva en su Antropología metafísica al planteamiento radical de Dios. Estas categorías filosóficas hacen comprensible que el hombre necesite adentrarse en Dios, en su origen que es Dios, para entenderse a sí mismo.

Historia y pensamiento de un gran filósofo cristiano

Julián Marías, nacido en Valladolid el 17 de junio de 1914, está considerado como uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Discípulo y amigo de José Ortega y Gasset. Ambos fundaron el madrileño Instituto de Humanidades, en 1948

Durante su obra, explicó José Luis Sánchez, el gran filósofo escribió sobre la existencia de Dios. Para Julián Marías, el nacimiento de Cristo es el acontecimiento más importante de nuestra historia. Además, los cristianos, somos herederos de un legado cultural, e intelectual, fundamental, afirmó.

Por ello, argumentó, el cristianismo contribuye al diálogo entre la fe y la razón, pues “El logos sustituye al mito”. El Evangelio de San Juan comienza con el término “Logos”, usado por los griegos, y que significa: "’palabra’’ ‘’razón’’, ‘’inteligencia’’.

Pablo Dominguez, sacerdote y profesor de filosofía, explicaba, en sus clases, algo parecido al pensamiento de Julián Marías: "La realidad está regida por el “Logos”... el estudio de la lógica enseña al hombre a distinguir entre lo verdadero y lo falso, las opiniones y la verdad... la realidad es positiva, existe porque Dios la ha querido”.

Para Julián Marías, la vida de cada ser humano es algo nuevo. Cada persona es una creatura, alguien creado por Dios, como algo nuevo, como imitación del primer Adán. El alma, según explicó Luis Sánchez, al ser interior de la persona, es fuente de sabiduría. Por ello, el ser humano no puede ser reducido a un simple cuerpo. Por otra parte, al tener uso de la razón, algo diferente a la inteligencia según el ponente, tiende a buscar la verdad. Ello hace que el hombre tenga capacidad de raciocinio, siendo diferente al resto de la creación.

Julián Marías siempre se consideró un pensador cristiano. Además de Ortega y Gasset, su obra estuvi muy influida por filósofos como Alfonso Graty y Xabier Zubiri. Participó en algunas sesiones del Concilio Vaticano II y publicó importantes libros como "Sobre el Cristianismo" (1997" y "La Perspectiva cristiana" (1999).

La obra literaria de Marías influyó en la filosofía cristiana de nuestro tiempo. De hecho, según el conferenciante, leyendo a Julián Marías, es posible comprender la Creación, y la propia vida del ser humano, siendo la resurreción fruto de su caminar vital.

Filósofo y escritor, Julián Marías fue una destacada figura que desarrolló la filosofía con "mirada responsable" , defendiendo los valóres españoles, tanto históricos como creativos. Durante toda su vida, trabajó promoviendo la veracidad, tanto en su vida como en su obra. Su frase "Por mí, que no quede" explica a la perfección su gran testimonio de vida.

Julián Marías, recibió multiples premios, por ejemplo "Menéndez Pelayo", de la Universidad Internacional con el mismo nombre. En 1988 se le concedió el premio a las Letras de la Comunidad de Castilla-León. En 1990 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al escribir sobre cine. Recibió en 1996 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

En 1981 conoció personalmente al Papa Juan Pablo II, quien le nombró miembro de la Academía Pontificia de Cultura. Dio conferencias filosóficas en el Vaticano entre 1982 y 1998. Julián Marías, además de los premios mencionados, recibió diversos doctorados honoris causa y otras muchas distinciones. Falleció en Madrid el 11 de diciembre de 2005.