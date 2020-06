El comentado error de un diputado del PSOE sobre la Virgen de la Cabeza que ha comentado hasta Albert Rivera

La guerra entre la clase política ha llegado a tal nivel, que a veces implica que se realicen comentarios muy desafortunados que dejan en mal lugar a quien lo dice. Y es que desde hace años, se ha instalado entre los servidores públicos la estrategia del "Todo vale" con tal de desprestigiar al adversario.

Un simple ejemplo de ello es lo ocurrido la pasada semana en el Parlamento Andaluz, donde un diputado del PSOE, Francisco Conejo, afeó al Gobierno de Moreno Bonillaque, por primera vez en décadas, el canal autonómico Canal Sur, no retransmitiera la Romería de Nuestra Señora de la Cabeza, que cada año se celebra en la localidad jienense de Andújar el último domingo del mes de abril: "Por primera vez en 31 años de historia de Canal Sur, nuestras cámaras no han cubierto los grandes acontecimientos como la romería de la Virgen Cabeza".

Unas declaraciones que sorprendieron a los asistentes en el pleno y generó todo tipo de comentarios entre sus Señorías, ya que tal vez el parlamentario socialista no había caído en que este año, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, no ha podido celebrarse ningún tipo de romería. De hecho, durante esta primavera se han sido anunciando la cancelación de todas ellas, incluidas las del verano, ya que el Gobierno de España no permite las aglomeraciones para evitar nuevos rebrotes de COVID-19 en los próximos meses.

La respuesta del Gobierno al diputado socialista

Tuvo que ser el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien durante su intervención le tuvo que recordar a Francisco Conejo el estado de confinamiento que vivía el país en el mes de abril: "¿Cómo vamos a retransmitir la romería de la Virgen de la Cabeza, si no ha habido Romería de la Virgen de la Cabeza?"

Albert Rivera no pudo evitar comentar el vídeo

Fue la anécdota durante el debate que tuvo lugar la pasada semana en Cámara Andaluza, donde el eje del debate fue el estado de la Radio Televisión Andaluza, y que los socialistas están criticando con dureza. La anéctota ha trascendido al panorama nacional donde incluso el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comentado en su cuenta oficial de Twitter este sorprendente episodio.