Cáritas pide seguridad y solidaridad para los inmigrantes afectados por el incendio de Moria

Cáritas Europa ha difundido un comunicado con motivos del devastador incendio que arrasó el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, en la noche del pasado 8 de septiembre.

Cáritas Europa está alarmada y entristecida por el desastre humanitario generado después de que varios incendios destruyeron casi la totalidad del campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos durante la noche del 8 de septiembre. Durante meses e incluso años, más de 12.000 residentes estaban acogidos en el campo, superando cuatro veces su capacidad y soportando condiciones miserables, mientras esperaban que se procesaran sus solicitudes de asilo.

Tras haber huido de la guerra, la pobreza extrema y la persecución, los residentes del campamento, incluidos cientos de niños y adultos vulnerables, se ven nuevamente privados de refugio o seguridad. El fuego destruyó contenedores, tiendas de campaña, equipos y todas las instalaciones, incluidas las del servicio de asilo griego.

“Imagínense el sufrimiento que estas personas han soportado en sus vidas y que una vez más se enfrentan a la miseria, la incertidumbre y la falta de refugio. Es un milagro que no haya habido víctimas en los incendios. La compasión humana es más vital ahora que nunca. Al mismo tiempo, es importante denunciar que incluso antes del incendio las condiciones de vida en el campamento eran insostenibles.

El campamento estaba superpoblado con cientos de carpas cubriendo todos los espacios vacíos, con muy pocas instalaciones de lavado, baños, opciones de cocina, áreas de juego, etc. Sin duda alguna, urge buscar condiciones alternativas de acogida basadas en la solidaridad y que aseguren la dignidad humana de cada residente a lo largo de toda Europa, tanto ahora como en el futuro”, ha asegurado Maria Alverti, directora de Cáritas Hellas.

On #Moria fires:

"As EU leaders are finalising the upcoming pact on #asylum and #migration, such a predictable tragedy should serve as a wake-up call, warning leaders to avoid duplicating this model," said our @SecGenCaritasEu. #whatishome#moriafirehttps://t.co/eDfgevnsOapic.twitter.com/CMJGJOUYCx