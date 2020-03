La cara más cruel del coronavirus a través de esta desgarradora carta dedicada a un ser querido fallecido

María ha perdido a su tío con 89 años, tras ser contagiado por coronavirus. Es uno de los 2.696 fallecidos como consecuencia de este virus tan cruel que está poniendo en jaque nuestro bienestar, además de poner a prueba nuestra capacidad de resistencia pero también está sirviendo para desarrollar nuestro lado más humano.

El tío de María sintió fiebre en los días previos. Cuando fue al hospital, le hicieron el test que, como en otros tantos casos, dio positivo. Su avanzada edad hacía que su pronóstico no fuera bueno. Murió poco después. El COVID-19 es tan cruel que hace que fallezcas en soledad, como es el caso del tío de María. El aislamiento decretado por el Estado de Alarma impide velar a nuestros fallecidos, darles ese último beso de despedida y rendirles ese merecido homenaje en el momento de ponerse en manos de Dios.

Por ello, María ha recurrido a COPE.es para enviar un mensaje de despedida, un homenaje a su ser querido fallecido. Este ha sido el mensaje escrito por María, en recuerdo a su tío.

El recuerdo de María a su tío

"Hace una semana Dios quiso que me encontrara en el supermercado a mi prima. Yo iba protegida con mascarilla y en la distancia de un metro nos saludamos. Ella me dijo que estabas malito. Que la noche anterior tuviste fiebre y el médico te mandó a casa, y dijo que si la fiebre seguía al dia siguiente pues tendrías que volver. Y al levantarte la fiebre seguía.

Te llevó mi primo al hospital y esperaste otro día más a que te hicieran la prueba del COVID-19. Yo ya no supe nada más. Solo a través de mis padres como seguía tu evolución. Hasta que hoy por la mañana me dicen que ya nos has dejado.

que cuando coMe nfirmaron que tenías el virus la liaste parda en el hospital porque no querías quedarte solo. Ya que no dejaron quedarse a mi primo, tu hijo, contigo. Lo que más me duele de todo esto es la soledad, el sufrimiento de verte solo. Me hace mucho daño pensarlo. Tenías 89 años. Sé que has vivido muy bien en tu vida. Y me consuela el pensar que ya estás con la tía".

Te quiero tío, Sime.

Siempre en mi recuerdo.

COPE.es, al servicio de quienes más sufren

COPE.es, en su vocación de servicio público y de acompañamiento a las personas, coloca todos sus medios a disposición de esas personas que quieran dar un último adiós y tributo a quienes les acaban de dejar. Basta con enviar un correo electrónico a copecontigo@cope.es con ese mensaje, recuerdo, carta, semblanza biográfica o cualquier otra manifestación de afecto dedicados a ese fallecido que nunca olvidaremos.

También puedes hacernos llegar tu particular recuerdo a través del Whassap de este número de teléfono móvil 647 35 13 43 con un mensaje de audio o escrito. Estos mensajes serán publicados con el debido respeto y duelo en COPE.es para que todos los que lo deseen puedan compartirlos y hacer partícipes a sus conocidos y allegados de ese homenaje y esa preciosa historia que deja como recuerdo aquel que acaba de emprender camino hacia la vida eterna.

Si así lo deseas y lo crees conveniente, puedes adjuntar una fotografía de tu familiar o amigo fallecido. De esta manera, COPE.es y los cientos de miles de personas que lo visitan a diario se brindan a acompañarte y recordar contigo a esa persona que hemos perdido en circunstancias especialmente crueles e inéditas para nosotros. No estamos solos. Somos muchos. Cada uno desde su casa, pero todos unidos por el deseo de superar la situación, de recuperar fuerzas juntos, confianza en la humanidad y en unos valores humanos que, hoy más que nunca, debemos reivindicar desde los medios de comunicación y garantizar con ellos la dignidad y el respeto a nuestros vivos y muertos.