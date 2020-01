Bendiciones del Papa y mensajes ocultos: lo que no sabías del Madrid-Atleti

El fútbol español vive una semana grande, como son los días previos al derbi madrileño Real-Madrid-Atlético de Madrid, que se disputa este sábado 1 de febrero en el Santiago Bernabéu. El partido puede interpretarse como una final para los rojiblancos, que si logra imponerse en el coliseo blanco podría reengancharse a la disputa por el título de LaLiga, mientras que para los hombres de Zidane la victoria supondría arrancar una hoja importante en el calendario para alzarse como campeón.

Durante la víspera del encuentro serán muchas las noticias, los pronósticos y las opiniones que se ofrecerán desde los medios deportivos en torno a este encuentro. Desde COPE.es haremos también nuestro particular derbi aunque desde otro punto de vista: el religioso. ¿Sabes cuáles son los jugadores del Real Madrid y del Atleti más creyentes? Aquí tienes la oportunidad de conocerlo.

Real Madrid

En el vestuario del conjunto madrileño hay varios jugadores con profundas creencias religiosas. Una Fe que no tienen ningún reparo en ocultar en los terrenos de juego. Es el caso del capitán, Sergio Ramos, que curiosamente no fue bautizado hasta 2019, unos meses antes de casarse en la Catedral de Sevilla con la presentadora televisiva Pilar Rubio.

Pese a que el bautismo ha llegado cuando Ramos ha superado holgadamente la treintena, lo cierto es que el defensa blanco ha mostrado en infinidad de ocasiones sus creencias. No en vano lleva tatuado en su espalda el rostro del Cristo del Gran Poder de Sevilla, además de unas manos rezando con un rosario.

Pero quien está considerado el jugador más religioso de la plantilla es el colombiano James Rodríguez, que este verano ha vuelto a ponerse a las órdenes de Zidane, tras dos años cedido en el Bayern de Múnich. De hecho, el 'cafetero' tiene tatuado la cara de Jesucristo en su pierna izquierda. En alguna ocasión ha afirmado que Dios está por encima de todo. Las redes sociales también son testigo de esta Fe que cada día demuestra el punta madridista.

De sobra es conocido que en Sudamérica, la mayoría de sus habitantes procesan la religión católica. Brasil es uno de los países donde más se vive esta devoción por Dios. En el Real Madrid conviven varios de ellos: Marcelo, Casemiro y Vinicius. Los tres son muy creyentes. Este último también porta un tatuaje que pone de manifiesto sus creencias, concretamente en la pierna derecha. Vinicius incluso hizo recientemente una petición, y es que si algún día se hiciera una película sobre su vida, le gustaría que llevara por título 'Bendecido por Dios'. Por su parte, Marcelo y Casemiro es habitual verles santiguarse cuando ganan un partido o celebran un tanto para su equipo.

Pero en cuanto a goles se refiere, el más certero es el delantero francés del conjunto capitalino, Karim Benzema. Su origen argelino le hacer estar arraigado a la religión musulmana. Cree en el islam y lo practica. Tanto es así que, en una ocasión, desveló que escucha el Corán antes de cada partido.

Atlético de Madrid

El vestuario rojiblanco también cuenta en sus filas con fervientes católicos. Uno de ellos es el delantero Álvaro Morata. De hecho, antes de casarse con Alice Campello en 2017, recibió el sacramento de la Confirmación en el colegio madrileño de Mater Salvatoris. De esta manera, siguió la recomendación del sacerdote, que afirmaba que para consolidar la formación cristiana, es positivo hacer la Confirmación antes de contraer matrimonio.

No solo el 9 colchonero, también el futbolista ghanés Thomas Partey, uno de los hombres de confianza del 'Cholo' Simeone en el centro del campo, profesa la religión católica. Así lo reflejaban los informes técnicos que el personal del club manejaban en torno al mediocentro africano. Un chico tranquilo, religioso y que lo da todo en su puesto de trabajo, lo que le ha valido para hacerse un hueco en uno de los equipos de referencia en España.

Pero sin duda la historia más peculiar es la de Ángel Correa. Futbolista argentino, tuvo una infancia complicada en el barrio de Las Flores (Buenos Aires), marcado por la elevada tasa de homicidios y donde el tráfico de drogas está a la orden del día. En su etapa como jugador del San Lorenzo, recuerda que los responsable del club argentino invitaron a los canteranos a una misa que oficiaba Jorge Bergoglio, que posteriormente se convertiría en el Papa Francisco.

Correa acudió a la cita, siendo el hoy Sumo Pontífice quien confirmó a Correa en la Fe Católica: “Yo vivía en la pensión, estaba encerrado ahí todo el día, y vinieron a preguntarme a mí y a los demás chicos si queríamos confirmarnos, y aproveché la posibilidad. Al tiempo me enteré de que el tipo que me había confirmado es el Papa. No lo podía creer. Parece que le di un poquito de suerte, ¿no?”