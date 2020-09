El apoyo de Alberto Garzón a la tarea que está realizando el Papa Francisco en esta materia sensible

El actual Ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la mirada de la Iglesia Católica a los problemas de la sociedad de hoy en día. “Ojalá todas las instituciones públicas y privadas supieran leer el momento del planeta de la misma manera que lo está haciendo la actual Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza”, ha escrito en su cuenta de la red social.

El Ministro de Consumo ha querido insistir en que “la transición ecológica no es una opción, sino una necesidad” y ademàs ha compartido el último vídeo del Papa Francisco. “No al saqueo, sí al compartir”, dice el Pontífice en su vídeo-mensaje. En el que reprende al Primer Mundo la explotación de los recursos de las naciones empobrecidas.

El contundente mensaje del Papa Francisco

El Vaticano ha publicado el pasado lunes, 31 de agosto, un vídeo de casi un minuto y medio de duración con motivo del Día Mundial de Oración por la Creación, que se ha celebrado el martes. En la reproducción se puede escuchar la voz en off del Papa Francisco, donde realiza una defensa férrea y sin fisuras a la convivencia en paz con la naturaleza.

Al comienzo del vídeo, el Sumo Pontífice ha alertado de que los bienes del planeta están siendo exprimido por las élites, especialmente por las empresas del Norte: “Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del Sur, generando una deuda ecológica”.

Una deuda que, se pregunta el Papa Francisco, quién la va a pagar: “Además, la deuda ecológica se agranda cuando las multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante”, precisa el Santo Padre.

El Sucesor de Pedro ha concluido el vídeo instando a la población a cuidar la creación con responsabilidad y ahora, no dejarlo para el futuro: “Hoy, no mañana, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, si al compartir”, sentencia el Papa.