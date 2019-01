El Papa recuerda a los jóvenes que sólo lo que se abraza puede ser transformado

El Papa Francisco se ha dado un baño de multitudes durante la Vigilia que ha presidido en el Campo San Juan Pablo II, en Panamá. Más de 200.000 jóvenes han acudido al acto central -junto a la misa de envío del domingo- de esta JMJ. Ante una audiencia volcada, el Papa ha improvisado y cargado de anécdotas y de preguntas su intervención, logrando conectar con los jóvenes congregados en Panamá.

En su discurso, basado en los testimonios que han contado antes varios jóvenes, Francisco ha invitado a los presentes a fijarse en la Virgen María, "la influencer de Dios". “Con pocas palabras se animó a decir 'sí' y a confiar en el amor y en las promesas de Dios, única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas”, ha señalado el Papa.

Francisco también ha afirmado que “decir 'sí' al Señor, es animarse a abrazar la vida como viene con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias con el mismo amor”. “Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor. ¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor?, ¿alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión no es digno de amor?”, se ha preguntado el Papa.

“Sólo lo que se abraza puede ser transformado”, ha sentenciado Francisco, que ha proseguido explicando que “el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor”.

Francisco también ha reivindicado la importancia de las raíces en nuestra vida. “Es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil 'volarse' cuando no hay desde donde sujetarse.” Raíces como el trabajo, la educación, la comunidad y la familia. Raíces sin las que, en palabras del Papa, “nuestra vida se seca”.

“Sin educación, sin trabajo, sin familia y comunidad es casi imposible soñar futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no sólo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar la vida.”#Papa #VigiliaJMJ @COPE #PANAMA2019 pic.twitter.com/vsuOPAOjFV — Eva Fernández (@evaenlaradio) 27 de enero de 2019

“¿Cómo van a pensar que Dios existe si ellos hace tiempo dejaron de existir para sus hermanos?, se preguntaba el Papa. “Lo sabemos bien, no basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido o amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar 'en la red'”, respondía.

Con su “sí”, María es la mujer que más ha influido en la historia. Aun sin redes sociales fue la primera “influencer”, la “influencer” de Dios. #Panama2019 — Papa Francisco (@Pontifex_es) 27 de enero de 2019

Por último, Francisco ha concluido su discurso invitando a los jóvenes a abrir a Jesucristo su corazón. “Estando frente a Él, cara a cara, no tengan miedo de abrirle el corazón y que renueve el fuego de su amor, que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad y pequeñez, pero también con toda su grandeza y hermosura. Que los ayude a descubrir la belleza de estar vivos. No tengan miedo de decirle que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo, ¡que están para más!. Les pido también que en ese cara a cara con Jesús le pidan por mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, cuide las raíces y diga como María: ¡Hágase según tu palabra!".