Los jóvenes españoles nos cuentan cómo han vivido esta JMJ de Panamá 2019

La JMJ 2019 se terminó, pero algo ha quedado en todos los jóvenes que hemos acudido a Panamá. Jóvenes que cantan, que bailan, que rezan y se emocionan. Jóvenes que aseguran ser "la juventud del Papa" y se les parte la voz al hablar sobre los amigos que no han podido venir. La experiencia ha sido profunda y se ve en las caras de todos.

Han hecho nuevos amigos, han conocido nuevas culturas, se lo han pasado muy bien, pero sobre todo se han "encontrado con el Señor." Ana de Valencia asegura que le pide poder "expresar lo que ha vivido." Asegura que ha "recibido mucho más de lo que esperaba. Me he sentido muy cuidada."De esta jornada se lleva el "ver que todos juntos nos hace una Iglesia y que a todos nos toca lo que dice el Papa. Ojalá que mucha gente pueda commprender lo que he sentido estos días."

Andrés por otro lado no atiende con una sonrisa y nos cuenta que "ha sido una experiencia incréible y he tenido un encuentro muy fuerte con DIos." Lo mejor de la semana "han sido los pequeños ratos de oración" pese a que tambien "lo pasemos bien y la liemos en el autobus."

"Dios te quiere y te ama. Todos somos hijos de Dios."

Alejandro es de Panplona y afirma "que ha sido una experiencia que solo se vive una vez en la vida. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo ves. Yo creo que la gente aquí te acoge mmucho más que en cualquier parte." Lo importante es entender que gracias a las palabras del Papa comprendes que "Dios te quiere y te ama. Todos somos hijos de Dios."

Para todos ha sido una experiencia inolvidable. Todos sonríen igual que el primer día, pero en esta última misa antes de partir hacia España, se respira un aire distinto. Lo que ha ocurrido en Panamá no ha sido cualquier cosa. Ha sido toda una benddición y ahora quieren poder compartirla coon sus amigos en España.