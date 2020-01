El vídeo del misionero español que pide ayuda para los vecinos que han perdido sus hogares tras la catástrofe

Juan Carlos Mayoral es misionero español en Perú en la parroquia de La Inmaculada Concepción, en el distrito de Villa El Salvador. Perteneciente a la Archidiócesis de Toledo, ha utilizado el canal de Youtube para demandar ayuda ante la catástrofe que el pasado 23 de enero sufrió aquella zona, después de que un camión cisterna que transportaba gas licuado sufriera un accidente que provocó la fuga de la mercancía. La tragedia originó la muerte de quince personas, varios de ellos niños, además de varias decenas de heridos.

Como consecuencia de la explosión, muchos vecinos perdieron sus hogares. Una vez resueltas las necesidades de comida y ropa, los cinco los sacerdotes toledanos que llevan a cabo su labor misionera en Villa El Salvador demandan dinero de la comunidad internacional para reconstruir las viviendas que han quedado derruidas. Ha sido, como hemos comentado, el padre Juan Carlos Mayoral el encargado de grabar un vídeo para llamar a la concienciación del problema y solicitar ayudas;

“Queridos hermanos de la Archidiócesis de Toledo, hermanos sacerdotes y todo el pueblo de Dios, mi nombre es Juan Carlos Mayoral. Tengo 61 años, soy sacerdote misionero en Perú en la parroquia de La Inmaculada Concepción. Hemos tenido una catástrofe que ha provocado ya 14 muertos, varios de ellos niños. No necesito que me manden ropa ni alimentos. Mándenme todo el dinero que puedan, porque hay casas que han quedado destruidas, y cuando la gente deje de mandar la ayuda que ahora envía de manera muy generosa, solo quedará la Inmaculada para atenderles. La capilla se ha convertido en un almacén (de ropa y comida). Necesito todo el dinero que me puedan mandar para reconstruir las casas”.

Desde el Arzobispado de Toledo, el delegado episcopal de Misiones y director diocesano de Obras Misionales Pontificias, Jesús López Muñoz, ha informado que la Delegación de Misiones ya ha efectuado un envío de urgencia de 5.000 dólares. Indicaba que tras este tipo de tragedias después suele quedar el silencio. Para que esto no sea así, para que la ayuda siga llegando hasta Villa El Salvador, piden que la gente tome conciencia de la magnitud de un suceso de estas características en un país como Perú.