El sacerdote polaco que se enfrentó a tres ladrones que querían robar en su parroquia

Son las 17:30 horas del domingo 28 de julio en Szczecin, al noroeste de Polonia. Suena el teléfono del P. Aleksander Ziejewski, párroco de la iglesia de San Juan Bautista. Al otro lado, una de las sacristanas de su parroquia le pone en alerta: tres individuos - bajo influencia de las drogas - habían entrado a la sacristía para robar las casullas ya que querían "celebrar la misa", como recoge ACI Prensa del canal católico EWTN Polonia. El sacerdote se acercó a su parroquia y se enfrentó a los tres ladrones el tiempo suficiente para que llegara la policía.

Lo primero que hizo cuando llegó al lugar y encontrarse la escena, fue pedirles que se marcharan. Sin embargo, recibió una negativa por respuesta. Además, uno de ellos empleó la violencia contra él y uno de sus feligreses. Se defendió de los envites del agresor, aunque él y el fiel que lo acompañaba resultaron heridos.

"Uno de ellos se enfadó, empezó a blasfemar, me empujó y golpeó a uno de los fieles que custodia la iglesia cortándole el labio. Luego me atacó. Me las arreglé para defenderme varias veces. Otro de ellos me golpeó con el rosario y me cortó la cara. Estaba inundado de sangre”, aseguró el P. Ziejewski a EWTN Polonia.

Entonces, el P. Ziejewski logró zafarse del encontronazo y alcanzar la puerta del templo. Desde allí, avisó de lo que estaba ocurriendo en la sacristía y pidió que llamaran a la policía. Finalmente, la policía local logró detener a los autores del intento frustrado de robo, de entre 27 y 53 años de edad.

Este ataque en Szczecin no es el único que se ha producido en Polonia últimamente. El pasado mes de junio otro sacerdote fue apuñalado en el corazón y en el abdomen cuando se dirigía a celebrar misa en su parroquia, situada en Varsovia.