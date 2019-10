Cada año, el penúltimo domingo de octubre, es el domingo del Domund. La misionera comboniana, Carmen Aranda asegura que "el Domund es una fiesta. Es decirle a la gente no solo de allí -las personas en los países de misión- si no también de aquí, que no estamos solos." Hay que revindicar que "queremos vivir unos valores y compartirlos".

El dinero "es el rasgo más pequeño, lo más importante es que dentro de ti digas: hay gente por ahí fuera que lo está pasando mal y yo tengo que responder porque son mis hermanos". Un domingo para recordarnos, que todos los días del año, hay españoles por todo el mundo jugándose la vida... por entregarla.

¿Qué es el Domund?

Muchos relacionamos el Domund con esa hucha que nos daban de pequeños para pasar durante la misa una vez al año. Sabemos que tiene que ver con aportar dinero a los más necesitados en otros continentes como África, pero ¿qué es realmente el Domund? Según Obras Misionales Pontificias, es "el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones". Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes de las misiones”.

¿Para qué sirve el Domund?

La Jornada Mundial de las Misiones en España se conoce como Domund y se celebra desde el año 1926. Con ella, se pretende promover el compromiso de los cristianos enfocado en la ayuda a los más necesitados y en el anuncio de la fe. Una labor que llevan a cabo unos 12.000 misioneros españoles en los más de 1.000 proyectos de misión que existen en todo el mundo.

Según las OMP "los países con más misioneros españoles son Perú, Venezuela y Argentina". Además, destacan como "casi la mitad de la población mundial (45,70%) vive en losTerritorios de Misión".

¿Qué son las OMP?

Obras Misionales Pontificias es "el principal instrumento de la Iglesia Católica para atender las grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo el mundo". Esta organización está compuesta por diferentes proyectos. El Domund se enmarca en La Obra de Propagación de la Fe.

Donativo

Aunque OMP recaudan dinero durante todo el año, esta es una fecha que sirve sobretodo para dar más visibilidad a los misioneros. Se puede donar la cifra que uno desee, y la cantidad representativa es 1 euro. Es importante que existan estas donaciones aunque como dice el Papa Francisco: "la oración es la primera ‘obra misional’ que todo cristiano puede y debe hacer. Es también la más eficaz, aunque no se pueda medir".

Si es el domingo del Domund y estás caminando por la calle, lo más probable es que te encuentres con puestos en los que poder hacer tu donativo para colaborar. Pero también hay otras formas de ayudar y colaborar en la misión, que es en el fondo de todos. Oración, acción, motivación... Tú también eres misionero.